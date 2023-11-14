14 Kasım hangi burç? 14 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:49

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:49

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Kasım hangi burç oluyor? 14 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 14 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

14 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1919 - Salah Birsel

1937 - Önder Sav

1941 - Güler Ökten

1944 - Nazlı Ilıcak

1992 - Burak Tozkoparan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1663 - Friedrich Wilhelm Zachau,

1765 - Robert Fulton

1889 - Jawaharlal Nehru

1922 - Veronica Lake

1948 - III. Charles

1955 - Jack Sikma

1972 - Josh Duhamel

1983 - Chelsea Wolfe

1985 - Thomas Vermaelen

1987 - Yorgos Yeoryiadis