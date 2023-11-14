Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Kasım hangi burç? 14 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 14 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Kasım hangi burç oluyor? 14 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 14 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
14 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1919 - Salah Birsel
1937 - Önder Sav
1941 - Güler Ökten
1944 - Nazlı Ilıcak
1992 - Burak Tozkoparan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1663 - Friedrich Wilhelm Zachau,
1765 - Robert Fulton
1889 - Jawaharlal Nehru
1922 - Veronica Lake
1948 - III. Charles
1955 - Jack Sikma
1972 - Josh Duhamel
1983 - Chelsea Wolfe
1985 - Thomas Vermaelen
1987 - Yorgos Yeoryiadis
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