17 temmuz Merkür retrosundan olumsuz etkilenecek 4 burç: Bu burçlar retro döneminde beklenmedik durumlarla sık karşılaşabilir...

Astroloji dünyasında iletişim, teknoloji ve zihinsel süreçler üzerinde büyük etkiler yaratan Merkür retrosu, 17 Temmuz 2025 tarihinde yeniden başlıyor. Bu süreçte bazı burçlar diğerlerine göre daha fazla zorluk yaşayabilir. Peki, retro döneminde beklenmedik durumlarla sık karşılaşabilecek burçlar hangileridir? İşte, 17 temmuz Merkür retrosundan olumsuz etkilenecek 4 burç...

1. İkizler Burcu: İletişim Krizine Dikkat!

Merkür’ün yöneticisi olduğu İkizler burcu için retro dönemi özellikle zorlayıcıdır. Söylediğiniz şeyler yanlış anlaşılabilir, küçük hatalar büyüyebilir. Sosyal ilişkilerde kırıcı olmamaya ve düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz.

Öneri:

Sabırlı olmaya çalışın ve önemli kararları retro sonrasına bırakın.

2. Ba şak Burcu: Detaylarda Kaybolma Riski

Başak burcu da Merkür tarafından yönetildiği için bu dönemde titizliği ve detaycılığı abartabilir. Normalde faydalı olan analiz yeteneği, retro döneminde kararsızlık ve kafa karışıklığına dönüşebilir.

Öneri:

Fazla detaya takılmak yerine büyük resme odaklanmayı deneyin.

3. Yengeç Burcu: Duygusal Kar ışıklıklar Artıyor

Merkür retrosu sırasında Yengeç burcu, geçmiş meseleleri tekrar gündemine alabilir. Duygusal konularda yanlış anlamalar, kırgınlıklar yaşanabilir. Özellikle aile içi iletişimde daha dikkatli olmakta fayda var.

Öneri:

Hislerinizi net bir şekilde ifade etmeye çalışın, içinize atmaktan kaçının.

4. Kova Burcu: Teknolojik Sorunlara Dikkat!

Kova burcu için teknoloji ve iletişim araçları hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak Merkür retrosu, Kova’ların kullandığı cihazlarda beklenmedik arızalara, veri kayıplarına ve iletişim kopukluklarına yol açabilir.

Öneri:

Önemli dosyalarınızı yedekleyin ve elektronik cihazlarınızı kontrol edin.