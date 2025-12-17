18 Aralık hangi burç? 18 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Aralık hangi burç oluyor? 18 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

YAY BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Yay burcu özgürlüğü seven, keşfetme arzusuyla dolu, enerjik ve iyimser bir burçtur. Maceraya yatkındır ve yeni deneyimlere açık olmasıyla tanınır. Dürüst ve direkt bir yapıya sahiptir; hissettiklerini açıkça ifade eder. Zihinsel olarak meraklıdır, öğrenmeyi sever ve geniş bir bakış açısına sahiptir. Sosyal, neşeli ve pozitif enerjisiyle çevresine ilham verir. Ancak sabırsız olabilir ve zaman zaman düşünmeden konuşarak kırıcı olma ihtimali vardır. Buna rağmen Yay burcu, hayat dolu ve umut verici yapısıyla dikkat çeker.

18 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Brad Pitt (Oyuncu)

Billie Eilish (Şarkıcı)

Steven Spielberg (Yönetmen)

Christina Aguilera (Şarkıcı)

Katie Holmes (Oyuncu)

Keith Richards (Müzisyen)

Sia Furler (Şarkıcı)

Jason Mantzoukas (Oyuncu)

Josh Dallas (Oyuncu)

Ashley Benson (Oyuncu)

Emily Atack (Oyuncu)

Bridgit Claire Mendler (Oyuncu)