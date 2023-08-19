19 Ağustos hangi burç? 19 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:15

Güncelleme: 19.08.2023 - 09:15

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Ağustos hangi burç oluyor? 19 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

19 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1946 - Fedon

1959 - Derya Alabora

1968 - Merve Kavakçı

1979 - Tuğba Karaca

1980 - İsmail Altunsaray

1994 - Mert Hakan Yandaş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1830 - Julius Lothar Meyer

1848 - Gustave Caillebotte

1883 - Coco Chanel

1900 - Gilbert Ryle

1903 - James Gould Cozzens

1906 - Philo Farnsworth

1916 - Orhan Hançerlioğlu

1921 - Gene Roddenberry

1923 - Joan Taylor

1924 - Willard Boyle

1926 - Angus Scrimm

1929 - George Miller

1930 - Frank McCourt

1937 - Richard Møller Nielsen

1940 - Johnny Nash

1942 - Jorgelina Aranda

1942 - Fred Thompson

1945 - Ian Gillan

1946 - Charles Bolden

1946 - Bill Clinton

1948 - Christy O'Connor Jnr

1951 - John Deacon

1951 - Gustavo Santaolalla

1952 - Jonathan Frakes

1957 - Martin Donovan

1957 - Cesare Prandelli

1963 - John Stamos

1965 - Kyra Sedgwick

1967 - Satya Nadella

1969 - Nate Dogg

1969 - Matthew Perry

1970 - Fat Joe

1971 - Mary Joe Fernández

1971 - João Vieira Pinto

1972 - Osamu Adachi

1972 - Roberto Abbondanzieri

1973 - Marco Materazzi

1977 - Michal Dolezal

1984 - Alessandro Matri

1984 - Ryan Taylor

1986 - Saori Kimura

1986 - Christina Perri

1987 - Nico Hülkenberg

1989 - Lil' Romeo

1991 - Ali Ahamada

1991 - Salim ed-Devseri

1994 - Fernando Gaviria

1994 - Alexis Raynaud

1995 - Katharina Mazepa

1995 - Velveteen Dream

1995 - Friedelinde Petershofen