Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Ağustos hangi burç? 19 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 19 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Ağustos hangi burç oluyor? 19 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
19 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1946 - Fedon
1959 - Derya Alabora
1968 - Merve Kavakçı
1979 - Tuğba Karaca
1980 - İsmail Altunsaray
1994 - Mert Hakan Yandaş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1830 - Julius Lothar Meyer
1848 - Gustave Caillebotte
1883 - Coco Chanel
1900 - Gilbert Ryle
1903 - James Gould Cozzens
1906 - Philo Farnsworth
1916 - Orhan Hançerlioğlu
1921 - Gene Roddenberry
1923 - Joan Taylor
1924 - Willard Boyle
1926 - Angus Scrimm
1929 - George Miller
1930 - Frank McCourt
1937 - Richard Møller Nielsen
1940 - Johnny Nash
1942 - Jorgelina Aranda
1942 - Fred Thompson
1945 - Ian Gillan
1946 - Charles Bolden
1946 - Bill Clinton
1948 - Christy O'Connor Jnr
1951 - John Deacon
1951 - Gustavo Santaolalla
1952 - Jonathan Frakes
1957 - Martin Donovan
1957 - Cesare Prandelli
1963 - John Stamos
1965 - Kyra Sedgwick
1967 - Satya Nadella
1969 - Nate Dogg
1969 - Matthew Perry
1970 - Fat Joe
1971 - Mary Joe Fernández
1971 - João Vieira Pinto
1972 - Osamu Adachi
1972 - Roberto Abbondanzieri
1973 - Marco Materazzi
1977 - Michal Dolezal
1984 - Alessandro Matri
1984 - Ryan Taylor
1986 - Saori Kimura
1986 - Christina Perri
1987 - Nico Hülkenberg
1989 - Lil' Romeo
1991 - Ali Ahamada
1991 - Salim ed-Devseri
1994 - Fernando Gaviria
1994 - Alexis Raynaud
1995 - Katharina Mazepa
1995 - Velveteen Dream
1995 - Friedelinde Petershofen
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