2026 yılında evlenme ihtimali çok yüksek olan 5 burç: Yeni yılda evlilik adımları bu burçların gündeminde olacak...

Astrolojik açıdan 2026 yılı, ilişkilerde kalıcılığı ve sorumluluk almayı destekleyen etkiler barındırıyor. Gezegen geçişleri, özellikle uzun süredir devam eden ilişkilerin evlilikle taçlanmasına zemin hazırlıyor. Peki, yeni yılda evlilik adımları hangi burçların gündeminde olacak? İşte, 2026 yılında evlenme ihtimali çok yüksek olan 5 burç...

1. BOĞA BURCU

Boğa burcu için 2026 yılı, ilişkilerde güven ve istikrarın ön plana çıktığı bir dönem olacak. Uzun süredir devam eden birliktelikler netleşebilir ve evlilik kararı gündeme gelebilir. Boğa burçları bu yıl duygusal olarak hazır hissedecek ve sağlam temelli bir yuva kurmak isteyecek.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu evlilik ve aile konularına doğal olarak yatkındır. 2026’da duygusal güven arayışı karşılık bulurken, ciddi ilişkilere adım atma isteği artabilir. Birlikte yaşama, nişan ya da evlilik gibi kararlar Yengeç burçları için oldukça olası görünüyor.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu 2026 yılında ilişkilerinde daha net ve kararlı bir tutum sergileyebilir. Geleceğe dair planlar yapmak ve düzen kurmak öncelik hâline gelir. Mantıkla kalbin dengelendiği bu dönemde, evlilik Başak burçları için somut bir hedef olabilir.

4. TERAZİ BURCU

İlişkiler burcu olan Terazi için 2026 yılı evlilik enerjisini güçlü şekilde taşıyor. Uyumlu ve dengeli ilişkiler resmiyete dökülebilir. Bekâr Teraziler ciddi niyetli biriyle tanışabilirken, ilişkisi olanlar evlilik yolunda önemli adımlar atabilir.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için 2026, sorumluluk alma ve hayatı yapılandırma yılı olabilir. Kariyer kadar özel hayatına da odaklanan Oğlaklar, ilişkilerini uzun vadeli düşünmeye başlayabilir. Doğru kişiyle evlilik kararı almak bu yıl oldukça olasıdır.