21 Ağustos hangi burç? 21 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 21.08.2023 - 09:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Ağustos hangi burç oluyor? 21 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

21 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1898 - Nurullah Ataç

1926 - Can Yücel

1934 - İzzet Günay

1935 - Adnan Şenses

1938 - Vural Savaş

1970 - Ferda Anıl Yarkın

1993 - Tuğçe Yolcu

1993 - Halil İbrahim Pehlivan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1879 - Henry Ainley

1904 - Count Basie

1909 - Nikolay Bogolyubov

1916 - Consuelo Velázquez

1917 - Leonid Hurwicz

1930 - Frank Perry

1930 - Prenses Margaret

1930 - Frank Perry

1933 - Barry Norman

1934 - John L. Hall

1936 - Wilt Chamberlain

1938 - Kenny Rogers

1939 - Festus Mogae

1943 - Clydie King

1943 - Perry Christie

1944 - Peter Weir

1950 - Patrick Juvet

1952 - Alexandre Jevakhoff

1952 - Joe Strummer

1956 - Kim Cattrall

1957 - Tignous (Bernard Verlhac)

1961 - Stephen Hillenburg

1963 - VI. Muhammed

1963 - Nigel Pearson

1967 - Charb, Fransız çizer

1967 - Carrie-Anne Moss,

1967 - Serj Tankian

1970 - Cathy Weseluck

1971 - Mamadou Diallo

1971 - Liam Howlett

1973 - Robert Malm

1973 - Sergey Brin

1979 - Kelis

1981 - Jarrod Lyle

1984 - Alizée

1984 - Elvin Aliyev

1986 - Usain Bolt

1987 - Kura

1988 - Robert Lewandowski

1988 - Kacey Musgraves

1989 - Hayden Panettiere

1989 - Judd Trump

1989 - Aleix Vidal

1990 - Bo Burnham

1991 - Leandro Bacuna

1992 - Bryce Dejean-Jones

1992 - Felipe Nasr

1994 - Jacqueline Emerson

1994 - Tonje Enkerud

1994 - Ablaye Sy