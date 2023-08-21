Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Ağustos hangi burç? 21 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 21 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Ağustos hangi burç oluyor? 21 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
21 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1898 - Nurullah Ataç
1926 - Can Yücel
1934 - İzzet Günay
1935 - Adnan Şenses
1938 - Vural Savaş
1970 - Ferda Anıl Yarkın
1993 - Tuğçe Yolcu
1993 - Halil İbrahim Pehlivan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1879 - Henry Ainley
1904 - Count Basie
1909 - Nikolay Bogolyubov
1916 - Consuelo Velázquez
1917 - Leonid Hurwicz
1930 - Frank Perry
1930 - Prenses Margaret
1930 - Frank Perry
1933 - Barry Norman
1934 - John L. Hall
1936 - Wilt Chamberlain
1938 - Kenny Rogers
1939 - Festus Mogae
1943 - Clydie King
1943 - Perry Christie
1944 - Peter Weir
1950 - Patrick Juvet
1952 - Alexandre Jevakhoff
1952 - Joe Strummer
1956 - Kim Cattrall
1957 - Tignous (Bernard Verlhac)
1961 - Stephen Hillenburg
1963 - VI. Muhammed
1963 - Nigel Pearson
1967 - Charb, Fransız çizer
1967 - Carrie-Anne Moss,
1967 - Serj Tankian
1970 - Cathy Weseluck
1971 - Mamadou Diallo
1971 - Liam Howlett
1973 - Robert Malm
1973 - Sergey Brin
1979 - Kelis
1981 - Jarrod Lyle
1984 - Alizée
1984 - Elvin Aliyev
1986 - Usain Bolt
1987 - Kura
1988 - Robert Lewandowski
1988 - Kacey Musgraves
1989 - Hayden Panettiere
1989 - Judd Trump
1989 - Aleix Vidal
1990 - Bo Burnham
1991 - Leandro Bacuna
1992 - Bryce Dejean-Jones
1992 - Felipe Nasr
1994 - Jacqueline Emerson
1994 - Tonje Enkerud
1994 - Ablaye Sy
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