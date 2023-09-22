Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Eylül hangi burç? 22 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 22 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 22 Eylül hangi burç oluyor? 22 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 22 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 22 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
22 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1917 - Türkan Aziz
1934 - Ayla Erduran
1954 - Vedat Bilgin
1964 - Hasan Basri Güzeloğlu
1966 - Erdoğan Atalay
1969 - Yalçın Akdoğan
1975 - Elif Güvendik
1977 - Ali Sunal
1981
Barış Atay
Emre Canpolat
Sedat Ağçay
1982 - Ayben
1983 - Şeref Tüfenk
1990 - Senem Kuyucuoğlu
1993 - Sinan Tekerci
1994 - Enver Cenk Şahin
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1211 - İbn-i Hallikân
1515 - Clevesli Anne
1552 - IV. Vasili
1593 - Matthäus Merian
1606 - Li Zicheng
1715 - Jean-Étienne Guettard
1741 - Peter Simon Pallas
1750 - Christian Konrad Sprengel
1759 - William Playfair
1791 - Michael Faraday
1863 - Ferenc Herczeg
1875 - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis
1878 - Şigeru Yoşida
1885 - Paul Muni
1901 - Charles Brenton Huggins
1902 - Ayetullah Humeyni
1906 - Ilse Koch
1922 - Chen Ning Yang
1924 - İlyas Hüseynov
1927 - Tommy Lasorda
1931 - Alain Bacquet
1932 - Josef Stoll
1941 - Anna Tomowa-Sintow
1942 - David J. Stern
1951 - David Coverdale
1957
Nick Cave
Refat Çubarov
1958 - Andrea Bocelli
1960 - Scott Baio
1961
Bonnie Hunt
Catherine Oxenberg
1966 - Ruth Jones
1967 - Félix Savón
1968 - David Bisconti
1970
Mystikal
Emmanuel Petit
1972 - Dana Vespoli
1973 - François-Xavier Demaison
1976 - Martin Solveig, Fransız DJ
1978 - Harry Kewell
1982
Billie Piper
Maarten Stekelenburg
1983 - Glenn Loovens
1984
Lazar Angelov
Thiago Silva
1985
Faris Haroun
Tatiana Maslany
1986 - Yasin Şihavi
1987
Tom Felton
Zdravko Kuzmanovic
1989 - Kim Hyo-yeon
1991 - Dmitro Hreçişkin
1992 - Emin Mehdiyev
1994
Muhammed Kanu
Park Jin-young
1995 - Nayeon
1996 - Anthoine Hubert
1999 - Kim Yoo-jung
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