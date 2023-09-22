22 Eylül hangi burç? 22 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 22 Eylül hangi burç oluyor? 22 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 22 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 22 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.



22 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1917 - Türkan Aziz

1934 - Ayla Erduran

1954 - Vedat Bilgin

1964 - Hasan Basri Güzeloğlu

1966 - Erdoğan Atalay

1969 - Yalçın Akdoğan

1975 - Elif Güvendik

1977 - Ali Sunal

1981

Barış Atay

Emre Canpolat

Sedat Ağçay

1982 - Ayben

1983 - Şeref Tüfenk

1990 - Senem Kuyucuoğlu

1993 - Sinan Tekerci

1994 - Enver Cenk Şahin

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1211 - İbn-i Hallikân

1515 - Clevesli Anne

1552 - IV. Vasili

1593 - Matthäus Merian

1606 - Li Zicheng

1715 - Jean-Étienne Guettard

1741 - Peter Simon Pallas

1750 - Christian Konrad Sprengel

1759 - William Playfair

1791 - Michael Faraday

1863 - Ferenc Herczeg

1875 - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis

1878 - Şigeru Yoşida

1885 - Paul Muni

1901 - Charles Brenton Huggins

1902 - Ayetullah Humeyni

1906 - Ilse Koch

1922 - Chen Ning Yang

1924 - İlyas Hüseynov

1927 - Tommy Lasorda

1931 - Alain Bacquet

1932 - Josef Stoll

1941 - Anna Tomowa-Sintow

1942 - David J. Stern

1951 - David Coverdale

1957

Nick Cave

Refat Çubarov

1958 - Andrea Bocelli

1960 - Scott Baio

1961

Bonnie Hunt

Catherine Oxenberg

1966 - Ruth Jones

1967 - Félix Savón

1968 - David Bisconti

1970

Mystikal

Emmanuel Petit

1972 - Dana Vespoli

1973 - François-Xavier Demaison

1976 - Martin Solveig, Fransız DJ

1978 - Harry Kewell

1982

Billie Piper

Maarten Stekelenburg

1983 - Glenn Loovens

1984

Lazar Angelov

Thiago Silva

1985

Faris Haroun

Tatiana Maslany

1986 - Yasin Şihavi

1987

Tom Felton

Zdravko Kuzmanovic

1989 - Kim Hyo-yeon

1991 - Dmitro Hreçişkin

1992 - Emin Mehdiyev

1994

Muhammed Kanu

Park Jin-young

1995 - Nayeon

1996 - Anthoine Hubert

1999 - Kim Yoo-jung