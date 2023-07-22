22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.07.2023 - 09:52

Güncelleme: 22.07.2023 - 09:52

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Temmuz hangi burç oluyor? 22 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 22 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

22 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1919 - Naim Talu

1933 - Güngör Uras

1949 - Şevki Şenlen

1961 - Hatice Nayır

1963 - Burak Dilmen

1963 - Behzat Gerçeker

1967 - İskender Paydaş

1973 - Ece Temelkuran

1975 - Aslı Der

1981 - Gökçek Vederson

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1887 - Gustav Ludwig Hertz

1923 - César Ardavin

1934 - Louise Fletcher

1940 - Alex Trebek

1964 - Bonnie Langford

1973 - Rufus Wainwright

1975 - Sonja Baum

1980 - Dirk Kuyt

1984 - Stewart Downing

1988 - Álvaro Arroyo

1991 - Matty James

1992 - Selena Gomez