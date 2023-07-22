Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 22 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Temmuz hangi burç oluyor? 22 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 22 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
22 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1919 - Naim Talu
1933 - Güngör Uras
1949 - Şevki Şenlen
1961 - Hatice Nayır
1963 - Burak Dilmen
1963 - Behzat Gerçeker
1967 - İskender Paydaş
1973 - Ece Temelkuran
1975 - Aslı Der
1981 - Gökçek Vederson
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1887 - Gustav Ludwig Hertz
1923 - César Ardavin
1934 - Louise Fletcher
1940 - Alex Trebek
1964 - Bonnie Langford
1973 - Rufus Wainwright
1975 - Sonja Baum
1980 - Dirk Kuyt
1984 - Stewart Downing
1988 - Álvaro Arroyo
1991 - Matty James
1992 - Selena Gomez
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