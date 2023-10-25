Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Ekim hangi burç? 25 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 25 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Ekim hangi burç oluyor? 25 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 25 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 25 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.
25 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1807 - Sadık Rıfat Paşa
1894 - Aşık Veysel Şatıroğlu
1904 - Cemal Reşit Rey
1943 - Hasan Nail Canat
1953 - Memduh Büyükkılıç
1955 - Mahmut Hekimoğlu
1968 - Oğuz Yılmaz
1971 - Elif Şafak
1973 - Fırat Aydınus
1975 - Onur Şenay
1993 - Ediz Yıldırımer
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1589 - Jan Stanislaw Sapieha
1755 - François Joseph Lefebvre
1767 - Benjamin Constant
1789 - Carlos María de Alvear
1806 - Max Stirner
1811 - Évariste Galois
1821 - Antonio Ciseri
1825 - Johann Strauss
1838 - Georges Bizet
1881 - Pablo Picasso
1886 - Karl Polanyi
1888 - Richard E. Byrd
1889 - Abel Gance
1894 - Johan Wilhelm Rangell
1895 - Levi Eşkol
1897 - Erwin von Lahousen
1900 - Funmilayo Ransome-Kuti
1911 - Celil Kiyekbayev
1921 - Mihai
1926 - Jimmy Heath
1926 - Galina Vishnevskaya
1927 - Jorge Batlle
1927 - Barbara Cook
1927 - Lawrence Kohlberg
1928 - Jeanne Cooper
1928 - Peter Naur
1928 - Paulo Mendes da Rocha
1928 - Marion Ross
1931 - Annie Girardot
1932 - Vitold Fokin
1936 - Martin Gilbert
1940 - Bob Knight
1941 - Helen Reddy
1941 - Anne Tyler
1946 - Elías Figueroa
1948 - Dave Cowens
1950 - Chris Norman
1951 - Anne Alvaro
1953 - Casim Yakub
1955 - Glynis Barber
1955 - Gale Anne Hurd
1956 - Matthias Jabs
1957 - Nancy Cartwright
1957 - Robbie McIntosh
1960 - Hong Sang-soo
1961 - Chad Smith
1963 - Tracy Nelson
1964 - Nicole Hohloch
1964 - Kevin Michael Richardson
1965 - Valdir Benedito
1969 - İbrahim Hasanbeyov
1969 - Oleg Salenko
1970 - Adam Goldberg
1970 - Damir Mrsic
1970 - Rafa
1973 - Lamont Bentley
1974 - Agustín Julio
1975 - Eirik Glambek Bøe
1975 - Zadie Smith
1975 - Antony Starr
1976 - Ahmed Dokhi
1977 - The Alchemist
1977 - Birgit Prinz
1978 - Zachary Knighton
1978 - Robert Mambo Mumba
1979 - Bat for Lashes
1979 - Luciano Sabrosa
1979 - Milena Leticia Roucka
1981 - Josh Henderson
1981 - Shaun Wright-Phillips
1984 - Federico Higuaín
1984 - Katy Perry
1984 - Iván Ramis
1984 - Karolina Šprem
1985 - Ciara
1985 - Günel
1985 - Daniele Padelli
1986 - Roger Espinoza
1987 - Darron Gibson
1988 - Chandler Parsons
1990 - Mattia Cattaneo
1990 - Sara Chafak
1990 - Milena Rašic
1994 - Gor Minasyan
1997 - Federico Chiesa
1998 - Lee Know
2001 - Elisabeth
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