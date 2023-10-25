25 Ekim hangi burç? 25 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:58

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Ekim hangi burç oluyor? 25 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 25 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 25 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.

25 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1807 - Sadık Rıfat Paşa



1894 - Aşık Veysel Şatıroğlu



1904 - Cemal Reşit Rey



1943 - Hasan Nail Canat



1953 - Memduh Büyükkılıç



1955 - Mahmut Hekimoğlu



1968 - Oğuz Yılmaz



1971 - Elif Şafak



1973 - Fırat Aydınus



1975 - Onur Şenay



1993 - Ediz Yıldırımer



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1589 - Jan Stanislaw Sapieha

1755 - François Joseph Lefebvre

1767 - Benjamin Constant

1789 - Carlos María de Alvear

1806 - Max Stirner

1811 - Évariste Galois

1821 - Antonio Ciseri

1825 - Johann Strauss

1838 - Georges Bizet

1881 - Pablo Picasso

1886 - Karl Polanyi

1888 - Richard E. Byrd

1889 - Abel Gance

1894 - Johan Wilhelm Rangell

1895 - Levi Eşkol

1897 - Erwin von Lahousen

1900 - Funmilayo Ransome-Kuti

1911 - Celil Kiyekbayev

1921 - Mihai

1926 - Jimmy Heath

1926 - Galina Vishnevskaya

1927 - Jorge Batlle

1927 - Barbara Cook

1927 - Lawrence Kohlberg

1928 - Jeanne Cooper

1928 - Peter Naur

1928 - Paulo Mendes da Rocha

1928 - Marion Ross

1931 - Annie Girardot

1932 - Vitold Fokin

1936 - Martin Gilbert

1940 - Bob Knight

1941 - Helen Reddy

1941 - Anne Tyler

1946 - Elías Figueroa

1948 - Dave Cowens

1950 - Chris Norman

1951 - Anne Alvaro

1953 - Casim Yakub

1955 - Glynis Barber

1955 - Gale Anne Hurd

1956 - Matthias Jabs

1957 - Nancy Cartwright

1957 - Robbie McIntosh

1960 - Hong Sang-soo

1961 - Chad Smith

1963 - Tracy Nelson

1964 - Nicole Hohloch

1964 - Kevin Michael Richardson

1965 - Valdir Benedito

1969 - İbrahim Hasanbeyov

1969 - Oleg Salenko

1970 - Adam Goldberg

1970 - Damir Mrsic

1970 - Rafa

1973 - Lamont Bentley

1974 - Agustín Julio

1975 - Eirik Glambek Bøe

1975 - Zadie Smith

1975 - Antony Starr

1976 - Ahmed Dokhi

1977 - The Alchemist

1977 - Birgit Prinz

1978 - Zachary Knighton

1978 - Robert Mambo Mumba

1979 - Bat for Lashes

1979 - Luciano Sabrosa

1979 - Milena Leticia Roucka

1981 - Josh Henderson

1981 - Shaun Wright-Phillips

1984 - Federico Higuaín

1984 - Katy Perry

1984 - Iván Ramis

1984 - Karolina Šprem

1985 - Ciara

1985 - Günel

1985 - Daniele Padelli

1986 - Roger Espinoza

1987 - Darron Gibson

1988 - Chandler Parsons

1990 - Mattia Cattaneo

1990 - Sara Chafak

1990 - Milena Rašic

1994 - Gor Minasyan

1997 - Federico Chiesa

1998 - Lee Know

2001 - Elisabeth