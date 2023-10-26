26 Ekim hangi burç? 26 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:47

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:47

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Ekim hangi burç oluyor? 26 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 26 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 26 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.

26 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1955 - Ahmet Selçuk İlkan



1956 - Telman İsmailov



1974 - Nihan Özcan

1977 - Aslı Gökyokuş

1978 - Caner Kurtaran

1983 - Özgür Emre Yıldırım



1994 - Bediha Gün



Bugün doğan yabancı ünlüler:

968 - Kazan

1491 - Zhengde

1673 - Dimitri Kantemiroğlu

1685 - Domenico Scarlatti

1759 - Georges Danton

1798 - Giuditta Negri Pasta

1800 - Helmuth Karl Bernhard von Moltke

1842 - Vasili Veresçagin

1849 - Ferdinand Georg Frobenius

1873 - Thorvald Stauning

1874 - Abby Aldrich Rockefeller

1883 - Napoleon Hill

1893 - Miloš Crnjanski

1909 - Affonso Eduardo Reidy

1911 - Mahalia Jackson

1912 - Don Siegel

1914 - Jackie Coogan

1916 - François Mitterrand

1919 - Muhammed Rıza Pehlevi

1921 - Joe Fulks

1925 - John Mulvaney

1928 - Albert Brewer

1931 - Igor Maslennikov

1934 - Ulrich Plenzdorf

1936 - Shelley Morrison

1942 - Bob Hoskins

1945 - Pat Conroy

1945 - Jaclyn Smith

1947 - Hillary Clinton

1947 - Trevor Joyce

1949 - Kevin Sullivan

1951 - Bootsy Collins

1951 - Julian Schnabel

1959 - Evo Morales

1961 - Uhuru Kenyatta

1961 - Dylan McDermott

1962 - Cary Elwes

1963 - Tom Cavanagh

1963 - Ted Demme

1963 - Natalie Merchant

1967 - Keith Urban

1973 - Seth MacFarlane

1980 - Cristian Chivu

1981 - Guy Sebastian

1983 - Dmitri Sıçov

1984 - Sasha Cohen

1984 - Adriano Correia

1984 - Jefferson Farfán

1985 - Andrea Bargnani

1985 - Kafoumba Coulibaly

1985 - Monta Ellis

1986 - Schoolboy Q

1988 - Greg Zuerlein

1993 - Dimitris Pelkas

1994 - Jordan Morris

1995 - Yuta Nakamoto