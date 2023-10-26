Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Ekim hangi burç? 26 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 26 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Ekim hangi burç oluyor? 26 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 26 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 26 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.
26 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1955 - Ahmet Selçuk İlkan
1956 - Telman İsmailov
1974 - Nihan Özcan
1977 - Aslı Gökyokuş
1978 - Caner Kurtaran
1983 - Özgür Emre Yıldırım
1994 - Bediha Gün
Bugün doğan yabancı ünlüler:
968 - Kazan
1491 - Zhengde
1673 - Dimitri Kantemiroğlu
1685 - Domenico Scarlatti
1759 - Georges Danton
1798 - Giuditta Negri Pasta
1800 - Helmuth Karl Bernhard von Moltke
1842 - Vasili Veresçagin
1849 - Ferdinand Georg Frobenius
1873 - Thorvald Stauning
1874 - Abby Aldrich Rockefeller
1883 - Napoleon Hill
1893 - Miloš Crnjanski
1909 - Affonso Eduardo Reidy
1911 - Mahalia Jackson
1912 - Don Siegel
1914 - Jackie Coogan
1916 - François Mitterrand
1919 - Muhammed Rıza Pehlevi
1921 - Joe Fulks
1925 - John Mulvaney
1928 - Albert Brewer
1931 - Igor Maslennikov
1934 - Ulrich Plenzdorf
1936 - Shelley Morrison
1942 - Bob Hoskins
1945 - Pat Conroy
1945 - Jaclyn Smith
1947 - Hillary Clinton
1947 - Trevor Joyce
1949 - Kevin Sullivan
1951 - Bootsy Collins
1951 - Julian Schnabel
1959 - Evo Morales
1961 - Uhuru Kenyatta
1961 - Dylan McDermott
1962 - Cary Elwes
1963 - Tom Cavanagh
1963 - Ted Demme
1963 - Natalie Merchant
1967 - Keith Urban
1973 - Seth MacFarlane
1980 - Cristian Chivu
1981 - Guy Sebastian
1983 - Dmitri Sıçov
1984 - Sasha Cohen
1984 - Adriano Correia
1984 - Jefferson Farfán
1985 - Andrea Bargnani
1985 - Kafoumba Coulibaly
1985 - Monta Ellis
1986 - Schoolboy Q
1988 - Greg Zuerlein
1993 - Dimitris Pelkas
1994 - Jordan Morris
1995 - Yuta Nakamoto
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