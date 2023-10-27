Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Ekim hangi burç? 27 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 27 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Ekim hangi burç oluyor? 27 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 27 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 27 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.
27 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1914 - Ahmet Kireççi
1980 - Ünsal Arık
1981 - Volkan Demirel
1983 - Kıvanç Tatlıtuğ
1986 - Furkan Palalı
1994 - Ahsen Eroğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1728 - James Cook
1782 - Niccolò Paganini
1811 - Isaac Singer
1844 - Klas Pontus Arnoldson??
1858 - Theodore Roosevelt
1862 - Andrey Krasnov
1889 - Enid Bagnold
1894 - John Lennard-Jones
1910 - Juan Ambou
1914 - Dylan Marlais Thomas
1918 - Akaki Uruşadze
1920 - Anthony Meyer
1923 - Roy Lichtenstein
1923 - Spartak Belyayev
1931 - Nevâl es-Saadavi
1932 - Jean-Pierre Cassel
1932 - Sylvia Plath
1939 - John Cleese
1940 - John Gotti
1945 - Joos Ulrich Heintz
1952 - Roberto Benigni
1957 - Glenn Hoddle
1972 - Anke Van dermeersch
1972 - Maria Mutola
1976 - Merche Romero
1978 - Vanessa Mae
1980 - Ali Aliyev
1982 - Patrick Fugit
1983 - Marie Moute
1986 - Alba Flores
1988 - Andreas Stavrou
1994 - Euna Kim
1995 - Levan Şengelia
1995 - Kurt Zouma
1996 - Kim Woo-seok
1997 - Lonzo Ball
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