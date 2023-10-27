27 Ekim hangi burç? 27 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:03

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:03

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Ekim hangi burç oluyor? 27 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 27 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 27 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.

27 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1914 - Ahmet Kireççi



1980 - Ünsal Arık

1981 - Volkan Demirel

1983 - Kıvanç Tatlıtuğ



1986 - Furkan Palalı



1994 - Ahsen Eroğlu



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1728 - James Cook

1782 - Niccolò Paganini

1811 - Isaac Singer

1844 - Klas Pontus Arnoldson??

1858 - Theodore Roosevelt

1862 - Andrey Krasnov

1889 - Enid Bagnold

1894 - John Lennard-Jones

1910 - Juan Ambou

1914 - Dylan Marlais Thomas

1918 - Akaki Uruşadze

1920 - Anthony Meyer

1923 - Roy Lichtenstein

1923 - Spartak Belyayev

1931 - Nevâl es-Saadavi

1932 - Jean-Pierre Cassel

1932 - Sylvia Plath

1939 - John Cleese

1940 - John Gotti

1945 - Joos Ulrich Heintz

1952 - Roberto Benigni

1957 - Glenn Hoddle

1972 - Anke Van dermeersch

1972 - Maria Mutola

1976 - Merche Romero

1978 - Vanessa Mae

1980 - Ali Aliyev

1982 - Patrick Fugit

1983 - Marie Moute

1986 - Alba Flores

1988 - Andreas Stavrou

1994 - Euna Kim

1995 - Levan Şengelia

1995 - Kurt Zouma

1996 - Kim Woo-seok

1997 - Lonzo Ball