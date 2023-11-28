Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Kasım hangi burç? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Kasım hangi burç oluyor? 28 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 28 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
28 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1898 - İhap Hulusi Görey
1938 - Lale Belkıs
1948 - Mine Mutlu
1954 - Necip Hablemitoğlu
1966 - Erdinç Erişmiş
1977 - Doğa Bekleriz
1979 - Hakan Hatipoğlu
1990 - Edis Görgülü
1995 - Nursevil Aydınlar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1118 - I. Manuil
1757 - William Blake
1820 - Friedrich Engels
1904 - Nancy Mitford
1906 - Henry Picard
1907 - Alberto Moravia
1908 - Claude Levi-Strauss
1923 - Gloria Grahame
1931 - Tomi Ungerer
1933 - Hope Lange
1946 - Joe Dant
1950 - Ed Harris
1959 - Judd Nelson,
1979 - Chamillionaire
1987 - Karen Gillan
1990 - Dedryck Boyata
1992 - Adam Hicks
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