28 Kasım hangi burç? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 28.11.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Kasım hangi burç oluyor? 28 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 28 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

28 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1898 - İhap Hulusi Görey

1938 - Lale Belkıs

1948 - Mine Mutlu

1954 - Necip Hablemitoğlu

1966 - Erdinç Erişmiş

1977 - Doğa Bekleriz

1979 - Hakan Hatipoğlu

1990 - Edis Görgülü

1995 - Nursevil Aydınlar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1118 - I. Manuil

1757 - William Blake

1820 - Friedrich Engels

1904 - Nancy Mitford

1906 - Henry Picard

1907 - Alberto Moravia

1908 - Claude Levi-Strauss

1923 - Gloria Grahame

1931 - Tomi Ungerer

1933 - Hope Lange

1946 - Joe Dant

1950 - Ed Harris

1959 - Judd Nelson,

1979 - Chamillionaire

1987 - Karen Gillan

1990 - Dedryck Boyata

1992 - Adam Hicks