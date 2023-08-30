Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 30 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Ağustos hangi burç oluyor? 30 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.
30 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1879 - Rıza Nur
1925 - Sami Hazinses
1928 - Altan Karındaş
1930 - Ahmet Muvaffak Falay
1940 - Suna Keskin
1941 - Zafer Kantarcıoğlu
1942 - Zafer Ergin
1955 - Zafer Atay
1961 - Yusuf Erbay
1961 - Zafer Algöz
1962 - Zafer Tüzün
1966 - Zafer Şanlı
1970 - Mehmet Özgür
1974 - Kemal Tunçeri
1978 - Tuna Yılmaz
1986 - Zafer Yelen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1748 - Jacques-Louis David
1797 - Mary Shelley
1804 - Alexander Chodzko
1811 - Theophile Gautier
1852 - Jacobus Henricus van 't Hoff
1852 - Evelyn De Morgan
1883 - Theo van Doesburg
1884 - Theodor Svedberg
1896 - Raymond Massey
1898 - Shirley Booth
1906 - Joan Blondell
1912 - Edward Purcell
1912 - Nancy Wake, II.
1913 - Richard Stone
1917 - Denis Healey
1919 - Kitty Wells
1921 - Angelo Dundee
1927 - Bill Daily
1927 - Piet Kee
1930 - Warren Buffett
1935 - John Phillips
1937 - Bruce McLaren
1962 - Alexander Litvinenko
1966 - Ali al-Muqri
1969 - Vladimir Jugovic
1970 - Paulo Sousa
1972 - Cameron Diaz
1975 - Marina Anissina
1975 - Radi Ca'aydi
1977 - Kamil Kosowski
1977 - Félix Sánchez
1982 - Andy Roddick
1983 - Jonne Aaron
1983 - Emmanuel Culio
1983 - Simone Pepe
1985 - Éva Risztov
1985 - Eamon Sullivan
1986 - Theo Hutchcraft
1989 - Bebe Rexha
1994 - Pablo Yan Fereir
1994 - Kwon So-hyun
1996 - Gabriel Barbosa
1997 - Alfa Semedo
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