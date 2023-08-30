30 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Ağustos hangi burç oluyor? 30 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.

30 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1879 - Rıza Nur

1925 - Sami Hazinses

1928 - Altan Karındaş

1930 - Ahmet Muvaffak Falay

1940 - Suna Keskin

1941 - Zafer Kantarcıoğlu

1942 - Zafer Ergin

1955 - Zafer Atay

1961 - Yusuf Erbay

1961 - Zafer Algöz

1962 - Zafer Tüzün

1966 - Zafer Şanlı

1970 - Mehmet Özgür

1974 - Kemal Tunçeri

1978 - Tuna Yılmaz

1986 - Zafer Yelen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1748 - Jacques-Louis David

1797 - Mary Shelley

1804 - Alexander Chodzko

1811 - Theophile Gautier

1852 - Jacobus Henricus van 't Hoff

1852 - Evelyn De Morgan

1883 - Theo van Doesburg

1884 - Theodor Svedberg

1896 - Raymond Massey

1898 - Shirley Booth

1906 - Joan Blondell

1912 - Edward Purcell

1912 - Nancy Wake, II.

1913 - Richard Stone

1917 - Denis Healey

1919 - Kitty Wells

1921 - Angelo Dundee

1927 - Bill Daily

1927 - Piet Kee

1930 - Warren Buffett

1935 - John Phillips

1937 - Bruce McLaren

1962 - Alexander Litvinenko

1966 - Ali al-Muqri

1969 - Vladimir Jugovic

1970 - Paulo Sousa

1972 - Cameron Diaz

1975 - Marina Anissina

1975 - Radi Ca'aydi

1977 - Kamil Kosowski

1977 - Félix Sánchez

1982 - Andy Roddick

1983 - Jonne Aaron

1983 - Emmanuel Culio

1983 - Simone Pepe

1985 - Éva Risztov

1985 - Eamon Sullivan

1986 - Theo Hutchcraft

1989 - Bebe Rexha

1994 - Pablo Yan Fereir

1994 - Kwon So-hyun

1996 - Gabriel Barbosa

1997 - Alfa Semedo