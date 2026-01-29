30 Ocak hangi burç? 30 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Ocak hangi burç oluyor? 30 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün yapısı ve sıra dışı düşünce tarzıyla tanınır. Yenilikçi, bağımsız ve entelektüel bir karaktere sahiptir; kalıplara sığmaktan hoşlanmaz. Sosyal adalet, insanlık ve toplumsal konular Kova burcu için büyük önem taşır. Duygularını derin yaşasa da çoğu zaman mantığını ön planda tutar ve mesafeli bir duruş sergileyebilir. Farklı bakış açıları ve özgün fikirleriyle bulunduğu ortama her zaman ayrı bir renk katar.

30 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

Ferman Toprak

Gene Hackman

Hazım Körükçü

Murda

Arda Turan

Sancakay Ilım Morgül

Bugün doğan yabancı ünlüler:

Richard Brautigan

Christian Bale

Abdel Zaher El-Saka

Christian Brocchi