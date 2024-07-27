Astrolog Bilge Aslı ile
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Aşırı inatçı 3 burç: Bu burçlar keçi gibi inat ediyor

Astrolojiye göre, bazı burçların ilişkileri ve kararlılıklarıyla öne çıkar. Bu burçlar, başarılı olabilmek için hiçbir engel tanımaz ve elde etmek istediklerini son derece ısrarcıdır. İşte, Aşırı inatçı 3 burç...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 19:40
Aşırı inatçı 3 burç: Bu burçlar keçi gibi inat ediyor
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Bazı burçlar sürekli inat etmesiyle yakın çevresindeki herkesi aşırı derecede irite eder. Adeta bir keçi gibi inat ederler. İşte, Aşırı inatçı 3 burç...

BOĞA BURCU

Boğa burcu, sabit fikirliliği ve kararlılığıyla tanınır. Boğalar, bir çok hedefte veya bir hedef belirlenenlerde, bu hedefe ulaşmak için hiçbir yerde ve hiçbir şeyin önlerinde yerlerine izin vermezler. Onlar için bir şeyi başarmak, sadece zaman meselesidir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu, yönetici özellikleri ve gururlarıyla öne çıkar. Bu burç, bir karar verdiğinde veya bir hedef hedefinde, o hedefe ulaşmak için büyük bir kararlılıkla hareket eder. Aslanlar, istediklerini elde edene kadar asla pes etmezler ve yol boyunca karşılarına çıkan engelleri aşmak için büyük bir irade gösterirler.

AKREP BURCU

Akrep burcu, tutkulu oluşu ve kararlılığıyla bilinir. Akrepler, bir hedefe odaklandıklarında, o hedefe ulaşana kadar hiçbir şekilde geri adım atmazlar. Onlar için böceklerlik, bir yaşam tarzıdır ve istediklerini elde etmek için her türlü zorluğun gelişmiş gelirler.


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