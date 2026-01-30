Ayrılık sonrası en çok kendini suçlayan 5 burç: Bu burçlar yaşanan her olumsuzluğu kendi hatası gibi görüyor...

Ayrılıklar herkes için zordur ancak bazı burçlar bu süreci çok daha ağır yaşar. İlişki bitse bile kendini sorgulamaya devam eden, “Acaba ben mi yanlış yaptım?” sorusunu zihninden silemeyen burçlar vardır. Peki, yaşanan her olumsuzluğu kendi hatası gibi gören kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ayrılık sonrası en çok kendini suçlayan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu ilişkilerde derin bağlar kurar ve ayrılık sonrası duygusal yükü uzun süre taşır. Sevdiği kişiyi kaybettiğinde yaşananları tekrar tekrar düşünür, farklı davransaydı sonucun değişip değişmeyeceğini sorgular. Kırılmış olsa bile suçu kendinde araması, iyileşme sürecini uzatabilir.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu ayrılık sonrası analiz moduna girer. İlişkinin her detayını didik didik eder, yaptığı ya da yapmadığı her şeyi eleştirir. Kendine karşı oldukça acımasız olabilen Başak, mükemmel olamadığını düşündüğü için ayrılığın sorumluluğunu üstlenir.

3. BALIK BURCU

Balık burcu için ayrılık sadece bir bitiş değil, duygusal bir yıkımdır. Karşı tarafın hislerini bile kendi üzerine alan Balık, yaşananların sebebini kendinde arar. Fazla empatik yapısı, onu gerçekçi olmayan bir suçluluk duygusuna sürükleyebilir.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkide dengeyi sağlayamadığını düşündüğünde kendini suçlamaya başlar. “Daha anlayışlı olmalıydım” ya da “Daha çok çabalamalıydım” düşünceleri zihnini meşgul eder. Karşı tarafın payını görmekte zorlanabilir.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını dışa vurmasa da ayrılık sonrası içten içe büyük bir muhasebe yapar. Sorumluluk duygusu yüksek olduğu için ilişkiyi yürütememiş olmayı kişisel bir başarısızlık gibi algılayabilir. Kendini suçlaması sessiz ama derindir.