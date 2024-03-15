Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu:
Parasal konularda hızlı ve dürtüsel kararlar veriyorsunuz. Bugün harcamalarınıza dikkat edin. Abartılı harcamalar yapmayın. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenizle yaşayacağınız bazı yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi önemseyin. Başkalarının kendinizle aranızı bozmasına izin vermeyin.
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