Evlilik konusu açılınca kaçan 4 erkek burcu: Bu burçlar ciddiyet sinyalinde kırmızı alarm veriyor

Zodyak’ın bu 4 erkek temsilcisi; bağımsızlıklarına olan aşırı düşkünlükleri, kısıtlanma klostrofobileri veya karar alma süreçlerindeki erteleyici tavırları yüzünden "Evlilik" kelimesini duydukları an duygusal kalkanlarını kaldırıp hızla uzaklaşırlar. Konu ciddileşince arazi olan o 4 erkek burcunu mercek altına alıyoruz...

YAY BURCU

Evlilikten kaçış denildiğinde akla gelen ilk isim Yay erkeğidir. Onun için evlilik kelimesi; özgürlüğünün elinden alınması, kanatlarının kırılması ve bir kafese kapatılmak ile eş anlamlıdır. Hayatı bir macera olarak gören Yay erkeği, "Ömür boyu tek bir kişiye ve düzene bağlı kalma" fikrinden içten içe ürker. Evlilik muhabbeti açıldığında konuyu şakaya vurarak geçiştirmeye çalışır; baskı devam ederse arkasına bile bakmadan ortamdan uzaklaşır.

İKİZLER BURCU

İkizler erkeğinin evlilikten kaçma sebebi, monotonlaşma korkusu ve bitmek bilmeyen kararsızlığıdır. Değişken ruh hali yüzünden "Acaba hayatımın sonuna kadar bu karardan memnun kalacak mıyım?" sorusunu zihninde sürekli tartışır. Bir gün evliliğe sıcak baksa, ertesi gün tam tersi bir ruh haline bürünebilir. Ona bir imza attırmak, rüzgarı bir kutuya hapsetmeye benzer. Resmiyet ve ağır sorumluluk hissettiği an zihinsel olarak ilişkiden kopar.

KOVA BURCU

Kova erkeği, toplumsal kalıplara ve geleneksel kurallara karşı her zaman mesafelidir. Evliliği sıradan bir toplumsal zorunluluk veya bireyselliğini tehdit eden bir kurum olarak görebilir. Kendi bağımsız alanına, hobilerine ve marjinal yaşam tarzına müdahale edileceği korkusu onu evlilik fikrinden soğutur. İlişkisinde ne kadar aşık olursa olsun, "Biz artık evleniyoruz" baskısı gördüğünde mantığını ön plana çıkararak araya aşılması zor duvarlar örer.

BALIK BURCU

Balık erkeği romantizmi, hayal kurmayı ve aşık olmayı çok sever; ancak evliliğin getirdiği o somut, finansal ve evsel sorumluluklar silsilesi onun gözünü korkutur. Gerçek dünyanın sert kurallarıyla yüzleşmek yerine aşkı bir hayal aleminde yaşamayı tercih eder. Evlilik gündeme geldiğinde bocalayabilir, kendisini henüz "hazır hissetmediğini" söyleyerek süreci sonsuz bir ertelemeye sokabilir. Kaçışı Yay gibi gürültülü değil, sessizce kendi kabuğuna çekilerek olur.