Göyüzü geriliyor: Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu'nun etkileri nelerdir?

Astrolojiyle ilgilenen ya da en az bir kez “Merkür retrosu yüzünden!” cümlesini duyan herkes, bu gökyüzü olayının hayatımıza olan etkilerini merak etmiştir. Merkür retrosu, iletişim kazaları, teknolojik arızalar, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi gibi birçok olayla ilişkilendirilir. Peki 2025 yılı için Merkür retrosu ne zaman sona erecek? Merkür Retrosu'nun etkileri nelerdir? İşte, ayrıntılar...

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, aslında gezegenin gerçekten geri gitmesi değil; Dünya’dan bakıldığında geriye gidiyormuş gibi görünmesidir. Astrolojik olarak ise bu süreç; iletişim, ticaret, teknoloji ve seyahat gibi alanlarda aksaklıkların yaşandığı bir dönem olarak bilinir.

2025 yılı için Merkür retrosu dönemlerinden biri şu şekildedir:

Başlangıç: 17 Temmuz 2025

Bitiş: 12 Ağustos 2025

Bu tarihler arasında gökyüzü enerjileri biraz karışık olabilir. Özellikle imza atmak, büyük kararlar almak veya yeni başlangıçlar için retro bitimini beklemek daha sağlıklı olacaktır.

MERKÜR RETROSUNUN HAYATIMIZA ETKİLERİ NELERDİR?

Merkür retrosunun etkileri, burçlara göre farklılık gösterebilir ancak genel olarak aşağıdaki başlıklarda yoğunluk kazanır:

1. İletişim kazaları artar

Anlaşmazlıklar, kırgınlıklar ve yanlış anlamalar bu dönemde sık yaşanır. Cümleler çarpıtılabilir, yanlış mesajlar gönderilebilir.

2. Teknolojik aksaklıklar gündeme gelir

Telefonlar bozulur, bilgisayarlar çöker, dosyalar kaybolabilir. Yedekleme yapmakta fayda var!

3. Geçmiş kapınızı çalabilir

Eski sevgililer, arkadaşlıklar ya da yarım kalan işler geri dönebilir. Bu geri dönüşler bazen ders, bazen ikinci şans olabilir.

4. Yolculuklarda gecikme ve iptaller

Uçuş iptalleri, rota değişiklikleri gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Seyahat planlarınızı esnek tutun.

5. Yeni başlangıçlar için uygun değildir

Yeni işe başlamak, ev almak, elektronik alet satın almak gibi önemli kararları retro sonrasına bırakmak daha akıllıca olacaktır.