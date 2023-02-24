İlişkilerde en ilgisiz 3 burç.. Asla sevgi konusunda özen göstermezler

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 21:17

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 22:00

İlişkilerde karşılıklı önemseme durumu olmayınca tartışmalar ortaya çıkabilmektedir. İlişkilerde genelde partnerlerden biri çok umursarken diğeri daha ilgisiz kalabilmektedir.

Yapılan bir araştırmada en ilgisiz burçlar bellim oldu. O burçlar arasında ''Oğlak, Aslan ve Başak'' ilk sırada yer alıyor.

İLİŞKİLERDE EN İLGİSİZ 3 BURÇ İNSANI

OĞLAK: İşkolik Oğlaklar ilişkilerini ihmal edebilirler. Oğlakların aşkı iştir. Oğlak burcu bir sevgiliniz varsa gerçekten yandınız. Size asla ilgi göstermezler. Sizi hep geri planda tutarlar.

ASLAN: Aslan burcu hep ilgi bekleyen taraf olduğu için ilişkilerde umurunda değilmiş gibi davranabilir. Lider ruhlu burçlardan olan Aslan'ın gözü çoğu zaman hiç bir şeyi görmez. Hayatındaki bir kişi her zaman Aslan için geri plandadır. Aslan burcu aynı zamanda tartışmalara da hiç gelemez. En ufak bir tartışmada ilişkiyi bitirebilir. Kendisi yanlış yapmış olsa da üste çıkma konusunda oldukça başarılıdır.

BAŞAK: Başak burcu mantıksal davranışlarıyla ilgiyi gereksiz görür. Başına bir şey gelmedikçe ilgilenmez. Başak burcunun genelde duygusal burç olduğu söylenir. Oysa değillerdir. Aksine ilişkilerde en gereksiz tartışmaları bile büyüterek hemen ayrılmak isterler. Gözü hep dışarıda olan Başak burcu gerçekten de ilişki konusunda en kötü burçlardan biridir.

TERAZİ İLGİ İSTER

Terazi ise en çok ilgi isteyen burçlar arasında yer alıyor.

AKREP SIKILABİLİR

Akrep her ne kadar hediye sever bir burç olsada çoğu zaman ilk sıkılan burçlar arasında yer alır.