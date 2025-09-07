Kanlı ay tutulmasından olumsuz etkilenen 5 burç: Yeni tutulma bazı burçları zorlu bir sürece çekiyor...

Kanlı ay tutulmaları gökyüzünde eşsiz bir görsel şölen sunarken, astrolojik açıdan da güçlü etkiler yaratır. Bu özel tutulmalar, özellikle bazı burçlar için zorlukları, yüzleşmeleri ve beklenmedik değişimleri beraberinde getirebilir. Peki, yeni tutulma hangi burçları zorlu bir sürece çekiyor? İşte, kanlı ay tutulmasından olumsuz etkilenen 5 burç...

1. KOÇ BURCU

Koç burçları için kanlı ay tutulması, ilişkilerde ve iş hayatında sabır testleri getirebilir. Ani öfke patlamaları, yanlış anlaşılmalar ve gereksiz tartışmalar gündeme gelebilir. Koçların bu süreçte sakin kalmaya ve kararlarını acele etmeden almaya özen göstermeleri gerekiyor.

2. YENGEÇ BURCU

Duygusal yapısıyla bilinen Yengeç burçları, tutulmanın etkisiyle içsel bir karmaşa yaşayabilir. Geçmişten gelen sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Özellikle aile ilişkilerinde hassasiyet artabilir. Yengeçlerin, duygularını sağlıklı şekilde ifade etmesi bu dönemde çok önemlidir.

3. TERAZİ BURCU

Kanlı ay tutulması, Teraziler için dengeyi zorlayan bir süreç olabilir. Hem özel hayatta hem de sosyal çevrede bazı kopuşlar gündeme gelebilir. Terazilerin bu dönemde kararlarını kalp kırmadan ve adaletli bir şekilde vermesi büyük önem taşıyor.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burçları için tutulma, iş ve kariyer alanında baskılar getirebilir. Özellikle sorumlulukların artması, stres seviyesini yükseltebilir. Oğlakların bu dönemde kendilerini fazla yıpratmadan ilerlemeleri, sağlıklarına dikkat etmeleri faydalı olacaktır.

5. BALIK BURCU

Kanlı ay tutulması Balık burçlarını duygusal anlamda zorlayabilir. Belirsizlikler, hayal kırıklıkları ve içsel çatışmalar bu dönemde öne çıkabilir. Balıkların kendilerini toparlaması için meditasyon, sanat ya da doğa ile vakit geçirmeleri oldukça faydalı olabilir.