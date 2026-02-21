Bazı burçlar için belirsizlik en büyük tetikleyicidir. Netlik olmadığı an, zihin devreye girer ve ihtimaller zinciri başlar. Küçük bir detay bile büyük bir hikâyeye dönüşebilir. İşte, kendi kendine senaryo yazan 3 burç...

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Hızlı düşünen zihni, ihtimalleri arka arkaya sıralar. Bir olayın onlarca versiyonunu kurgulayabilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı yapısı nedeniyle her sözü analiz eder. “Acaba şunu mu demek istedi?” diye düşünmeden edemez.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hayal gücü güçlüdür. Gerçekle ihtimali zaman zaman iç içe geçirebilir.