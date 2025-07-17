Retro dönemlerinin etkileri, astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayındaki Merkür retrosu Aslan burcunda gerçekleşecek. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür gerilemesinde ne yapılmalı?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Aslan burcunda gerçekleşecek Merkür retrosu, 18 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihlerinde yaşanacak. Yılın ikinci retrosu olarak meydana gelecek ve en çok Aslan, Koca, Boğa ile Akrep buçlarını etkileyecek.

MERKÜR RETROSUNDA NE YAPILMALI/NE YAPILMAMALI?

Retroda; yeni olan her şey için iki kez düşünülmeli. Düşünmeden karar verilmemeli, imzalar atılmamalı. Karşınızdakinin sizi yanlış anlamasını istemiyorsanız sözlerinize özen göstermeniz gerekecek bir dönem başlayacak. Teknolojik aletlerdeki bozulmalar nedeniyle mesajlarınız, maillerinizde aksamalar olabilir, tekrar tekrar kontrol edilmesi faydalı olacak. Pahalı alışverişler, yeni aşklar için doğru zaman olmayacaktır. Bunun için kendinize biraz daha zaman vermeniz gerekebilir. Unutkanlıklar artabilir, bu nedenle not tutma alışkanlığınıza eğilebilirsiniz. Eski ilişkileri düzeltmek, yarım kalanı tamamlamak için bu retro iyi bir fırsat olabilir.