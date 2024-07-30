Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür retrosunun burçlara etkileri nelerdir?
Ağustos ayında Merkür retrosu gerçekleşecek. Astrolojiyi yakından takip eden yurttaşlar, Merkür retrosunun etkilerini merak ediyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür retrosunun burçlara etkileri nelerdir?
Merkür retrosunun burçlara etkisi, astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür Retrosunun burçlara etkileri nelerdir?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başlayacak. İki ayrı burçta gerçekleşecek olan merkür retrosu ilk olarak 6 - 14 Ağustos başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise aslan burcunda yaşanacak.
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
Koç: İş ve sağlık konularına odaklanma zamanı. Sağlık ve günlük rutinlerinizi gözden geçirebilir, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.
Boğa: Yaratıcılık ve eğlence alanında değişimler söz konusu olabilir. Ancak, aşk hayatında hayal kırıklıkları yaşanabilir.
İkizler: Aile içi iletişim ve ev konularında bazı zorluklar yaşanabilir. Bu dönemi, evle ilgili meseleleri çözmek için kullanabilirsiniz.
Yengeç: İletişimde yanlış anlamalar yaşanabilir, bu yüzden önemli konuşmaları dikkatlice yapmalısınız. Ayrıca, finansal durumunuzu gözden geçirmek için uygun bir zaman olabilir.
Aslan: Maddi konular ön planda olacak. Beklenmedik harcamalar veya gelir değişimleri yaşanabilir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.
Başak: Kendi kimliğinizle ilgili derinlemesine bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu süreçte ani kararlar almaktan kaçınmalısınız.
Terazi: Sosyal çevrenizle ilgili bazı değişiklikler yaşanabilir. Kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz.
Akrep: İş veya sosyal çevrenizle ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi gözden geçirme zamanı olabilir.
Yay: Eğitim, seyahat ve yasal meselelerde aksaklıklar yaşanabilir. Bu süreçte sabırlı olmalı ve büyük kararları ertelemelisiniz.
Oğlak: Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Ortaklıklar veya borçlarla ilgili meseleleri gözden geçirebilirsiniz.
Kova: İlişkilerinizde iletişim sorunları yaşanabilir. Bu dönemi, partnerinizle olan ilişkilerinizi gözden geçirmek için kullanabilirsiniz.
Balık: Sağlık ve iş alanlarında aksaklıklar yaşanabilir. İş yükünüzü azaltmak ve dinlenmeye zaman ayırmak faydalı olabilir.
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