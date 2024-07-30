Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:43

Merkür retrosunun burçlara etkisi, astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür Retrosunun burçlara etkileri nelerdir?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başlayacak. İki ayrı burçta gerçekleşecek olan merkür retrosu ilk olarak 6 - 14 Ağustos başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise aslan burcunda yaşanacak.

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?

Koç: İş ve sağlık konularına odaklanma zamanı. Sağlık ve günlük rutinlerinizi gözden geçirebilir, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

Boğa: Yaratıcılık ve eğlence alanında değişimler söz konusu olabilir. Ancak, aşk hayatında hayal kırıklıkları yaşanabilir.

İkizler: Aile içi iletişim ve ev konularında bazı zorluklar yaşanabilir. Bu dönemi, evle ilgili meseleleri çözmek için kullanabilirsiniz.

Yengeç: İletişimde yanlış anlamalar yaşanabilir, bu yüzden önemli konuşmaları dikkatlice yapmalısınız. Ayrıca, finansal durumunuzu gözden geçirmek için uygun bir zaman olabilir.

Aslan: Maddi konular ön planda olacak. Beklenmedik harcamalar veya gelir değişimleri yaşanabilir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.

Başak: Kendi kimliğinizle ilgili derinlemesine bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu süreçte ani kararlar almaktan kaçınmalısınız.

Terazi: Sosyal çevrenizle ilgili bazı değişiklikler yaşanabilir. Kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz.

Akrep: İş veya sosyal çevrenizle ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi gözden geçirme zamanı olabilir.

Yay: Eğitim, seyahat ve yasal meselelerde aksaklıklar yaşanabilir. Bu süreçte sabırlı olmalı ve büyük kararları ertelemelisiniz.

Oğlak: Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Ortaklıklar veya borçlarla ilgili meseleleri gözden geçirebilirsiniz.

Kova: İlişkilerinizde iletişim sorunları yaşanabilir. Bu dönemi, partnerinizle olan ilişkilerinizi gözden geçirmek için kullanabilirsiniz.

Balık: Sağlık ve iş alanlarında aksaklıklar yaşanabilir. İş yükünüzü azaltmak ve dinlenmeye zaman ayırmak faydalı olabilir.