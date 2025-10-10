Plan yapmadan asla hareket etmeyen 3 burç...

Bazı burçlar için spontane kararlar almak oldukça stresli bir durumdur. Onlar her adımı önceden hesaplamayı, planlarını kağıda dökmeyi ve her ihtimale karşı bir "B planı" oluşturmayı severler. İşte plan yapmadan asla harekete geçmeyen 3 burç...

BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

En detaycı burç olan Başak, plansız yaşam fikrinden rahatsız olur. Gününü, haftasını hatta ayını organize etmeden rahat edemez. Her şeyin kontrol altında olmasını ister.

OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Disiplinli ve hedef odaklı Oğlak burçları, rastgele adımlar atmayı zaman kaybı olarak görür. Uzun vadeli düşünürler ve başarıya giden yolda her detayı planlamayı tercih ederler.

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burcu, ani kararlar almayı sevmez. Güvende hissetmek için net bir planı olmalıdır. Maddi ve manevi anlamda istikrar arayışı, onları her zaman temkinli davranmaya iter.