Sevilmekle sevmeyi karıştıran 3 burç

Aşk çoğu zaman iki yönlü bir bağ olarak tanımlansa da, bazı burçlar için bu denge kolay kurulmaz. İlginin, iltifatın ve bağlılığın azalmasıyla birlikte duygular da hızla yön değiştirir. İşte sevilmekle sevmeyi en sık karıştıran burçlar…

ASLAN (22 TEMMUZ – 21 AĞUSTOS)

Aslan burcu için ilgi, aşkın temel yapı taşıdır. Sevildiğini hissettiği sürece ilişkide kalabilir; ancak bu his zayıfladığında duygularını da sorgulamaya başlar. Çoğu zaman karşısındaki kişiye değil, ona verilen değere âşık olur.

TERAZİ (22 EYLÜL – 21 EKİM)

Teraziler ilişkide yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Sevilmek, onlara güven ve huzur verir. Bu yüzden bazen gerçek duygularını fark etmeden sadece ilgi gördüğü ilişkilerin içinde kalabilirler.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu duygusal bağlara çok çabuk kapılır. Sevilme hissi, onun için romantik bir masala dönüşür. Ancak zamanla, bu bağın gerçekten sevgi mi yoksa duygusal bağımlılık mı olduğunu ayırt etmekte zorlanabilir.