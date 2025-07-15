Sevse de belli etmeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar duygularını kolay kolay gösteremez

Her “seni seviyorum” diyen gerçekten sever mi? Peki ya hiç demeyen ama sessizce seven erkekler? Astrolojiye göre bazı burçtaki erkekler duygularını gösterme konusunda oldukça ketum. Sevseler de belli etmez, içlerine atar, zamanla ifade ederler.

OĞLAK BURCU

Duygularla değil, planlarla yaşar. Oğlak erkeği aşkı bile bir strateji gibi görür. Duygularını açıkça dile getirmek ona göre gereksiz bir savunmasızlık hâlidir. Ama seni hayatına alıyorsa, bilin ki seni ciddiye alıyordur.

BAŞAK BURCU

Sever ama analiz eder. Gözlemler, düşünür, ölçer biçer... Başak erkeği için duygu ifade etmek, iş planı yapmak kadar zordur. Onu “soğuk” sanabilirsin ama iç dünyasında derin bir sevgi barındırır.

AKREP BURCU

Tutkulu ama gizemli... Akrep erkeği duygularını bir sır gibi saklar. Onun aşkı dillere değil gözlerine sığar. Güvenmeden kimseye açılmaz, ama bir kez bağlandığında kolay kolay bırakmaz.

KOVA BURCU

Özgürlüğüne düşkünlüğüyle tanınır ama bu, duygusuz olduğu anlamına gelmez. Kova erkeği duygularını sıradan yollarla ifade etmez; hatta çoğu zaman iç dünyasını anlamak imkânsız olabilir. Sevgisi fikirlerinde, desteğinde ve sadakatinde gizlidir.