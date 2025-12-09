Sözleriyle en çok yaralayan 5 burç: Bu burçlar her konuda en sert eleştiriyi yapabiliyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar, düşünmeden konuşma eğilimleri, sivri dilleri ve duyguları kelimelere döküş biçimleriyle daha “yaralayıcı” olabilir. Peki, her konuda en sert eleştiriyi yapabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sözleriyle en çok yaralayan 5 burç....

1. KOÇ BURCU

Koç burcu, dürüstlük konusunda sınır tanımayan bir enerjidir. Söylemek istediğini anında ve filtresiz dile getirir. Bu doğallık zaman zaman karşısındaki kişiyi incitebilir. Özellikle öfkeli olduklarında kelimeler kontrolsüzce dökülür.

2. BAŞAK BURCU

Başak burçları detaycı, analizci ve mükemmeliyetçi oldukları için ağızlarından çıkan her söz milimetrik bir eleştiridir. İyi niyetlidirler ama cümleleri bazen iğne gibi batar.

3. AKREP BURCU

Akrepler genelde susarak gözlemler. Ama konuşmaya başladıklarında söyledikleri, karşı tarafı tam kalbinden vurabilir. Cümleleri keskindir ve stratejik bir etki yaratır.

4. OĞLAK BURCU

Oğlaklar mantık insanıdır. Hislerden önce gerçekleri söylerler. Bu da bazen acımasızca görünen cümlelere dönüşebilir. Onlar için doğruluk her şeydir.

5. KOVA BURCU

Kovalar mesafeli ve duygusallıktan uzak oldukları için söyledikleri çoğu zaman soğuk ve keskin algılanabilir. Bir şeyi yanlış buluyorlarsa doğrudan ifade ederler.