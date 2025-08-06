Toksik ilişkilerden zarar gören 4 burç: Bu burçlar aynı döngüde sıkışıp kalmış

İlişkiler bazen sevgi ve destekten çok, yorgunluk ve duygusal tükenmişlik yaratabilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, partnerinin manipülatif ya da dengesiz tutumlarını fark etse bile sevgisi ağır bastığı için ilişkide kalmaya devam eder. Bu duygusal bağımlılık hali onları toksik döngülere açık hâle getirir. İşte, en çok toksik ilişki yaşama riski taşıyan 4 burç ve nedenleri...

BALIK BURCU

Balık burcu, aşkı adeta bir film gibi yaşamak ister. Fedakâr, şefkatli ve hayalci yapısı nedeniyle karşısındaki kişiyi sürekli idealize eder. Gerçekleri fark etse bile “değişir” umuduyla kalmaya devam eder. Toksik bir partnerin duygusal iniş çıkışlarına kolayca uyum sağlayarak kendi sınırlarını ihlal ettirebilir. Ne yazık ki en çok incinen yine o olur.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bağ kurmak her şeyden önemlidir. Bu yüzden toksik bir ilişkide bile bağlarını koparmakta büyük zorlanma yaşar. Partneri tarafından duygusal manipülasyona uğrasa bile, “ona iyi gelirsem düzelir” fikrine sıkı sıkıya tutunur. Onun için ilişki, sığınak gibi olduğu için içinde fırtınalar kopsa da orada kalır. Sonuç çoğu zaman yorgunluk ve içe kapanma olur.

TERAZİ BURCU

Barışçıl ve uzlaşmacı yapısıyla bilinen Terazi burcu, ilişkiyi ayakta tutmak için çoğu zaman kendinden ödün verir. Karşı tarafın agresif ya da dengesiz tavırlarını bastırmak adına susmayı tercih eder. Bu da zamanla onun sesini kaybetmesine neden olur. Toksik ilişkilerde en çok zorlanan burçlardan biridir çünkü yalnız kalmaktan korkar. Denge uğruna kendi iç dengesini kaybeder.

BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycı, analizci ve çözüm odaklıdır. Bu özellik onu ilişkinin sorunlarını düzeltmeye odaklarken, bazen kendisini zehirli bir döngünün tam ortasında bulmasına neden olur. Partnerini “onarmaya” çalışırken kendi ruh sağlığını ihmal eder. Sürekli eleştirilen ya da görmezden gelinen bir ilişkide bile kalmayı seçebilir; çünkü sorun çözülene kadar pes etmez. Ama çoğu zaman o ilişki çoktan kırılmıştır.