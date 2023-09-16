Uykucu 3 burç insanı! Sabah yataktan çıkmayı hiç istemiyorlar. Onlarla plan yapılmaz

Yayınlanma: 16.09.2023 - 23:52

Güncelleme: 17.09.2023 - 00:04

Nedendir bilinmez ama bazı burçlar gerçekten uykuya dayanıksız oluyor. 12 saat uyusalar bile yataktan hiç çıkmak istemiyorlar. Araştırmayla ortaya çıktı. İşte en uykucu 3 burç

BOĞA: Keyfine düşkün olan Boğalar, uykuyu da sever. Üşengeçlik de bazen işlerine gelse de dengeli olmayı severler. Sabah uyanmak hep zorlarına gider. Terazi geç kalma konusunda da oldukça ünlüdür. Boğa burcundan olanlarla plan yapacaksanız dikkatli olmalısınız.

KOÇ: Ağır olan Koç, kendi yatağında uyuyarak dinlenmeyi sever. Uykusunu almış bir Koç, hem çevresine hem de kendine daha pozitif olur. O yüzden uykusuz Koçun yanına yaklaşırken değişken ruh hâline de hazırlıklı olun. Koç burcundan olanlar sizi çileden çıkarabilir. Sabah erken kalkmayı sevmeyen Koç insanları genelde gece takılmayı severler. İşe ve okula koç burcundan olanlarda sık sık geç kalırlar. Koç burcu bir çalışanınız varsa ona sakın kızmayın.

BALIK : Hangi işe başlarsa başlasın yoğunlaşan Balıklar, birkaç şeyle birlikte uğraştıklarından hep uykuya ihtiyaçları vardır. Çünkü bir Balığın işi asla bitmez ve uyuyarak dinlenmeyi sever. Balık için uykunun vakti yoktur. Gün içerisinde bile uyuyabilir. Balık burcundan olanlarla da plan yaparken dikkat edilmeli.