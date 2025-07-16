Zihinler karışıyor, iletişim şaşıyor: 17 Temmuz 2025 Merkür Retrosu ve burçlara etkileri

Astroloji tutkunlarının takviminde özellikle dikkatle takip ettiği dönemlerden biri: Merkür Retrosu! İletişimden teknolojiye, seyahatlerden ilişkilere kadar birçok alanda etkilerini hissettiren Merkür Retrosu, 17 Temmuz 2025 tarihinde yeniden başlıyor. Peki, bu dönemde bizi neler bekliyor? Hangi burç hangi konuda daha dikkatli olmalı? İşte, Merkür Retrosu'na dair ayrıntılar...

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu, iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalar gibi konuları yöneten Merkür gezegeninin dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesiyle başlayan astrolojik bir dönemdir. Bu süreç, genellikle planlarda aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve teknolojik problemleri beraberinde getirir.

2025 TEMMUZ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Başlangıç Tarihi: 17 Temmuz 2025

Bitiş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Bu tarihler arasında özellikle yeni işlere başlamamaya, önemli imzaları ertelemeye ve iletişimde daha özenli olmaya dikkat etmek gerekir.

MERKÜR RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ

İletişim problemleri: Yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar.

Teknolojik aksaklıklar: Cihaz arızaları, veri kaybı.

Ulaşım sorunları: Rötarlar, iptaller, kaybolan eşyalar.

Geçmişten gelen konular: Eski dostlar, eski aşklar yeniden gündeme gelebilir.

Karar verme zorluğu: Kararsızlık, detaylarda kaybolma.

BURÇLARA GÖRE MERKÜR RETROSU ETKİLERİ

Koç Burcu:

İş ve kariyer konularında yanlış kararlar almamaya dikkat. Sabırsızlık zarar verebilir.

Boğa Burcu:

Maddi konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Harcamalara ve yatırımlara dikkat!

İkizler Burcu:

İletişim burcu olan İkizler için ekstra zorlayıcı bir dönem. Yanlış anlaşılmalara dikkat.

Yengeç Burcu:

Eski ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Duygusal dalgalanmalara hazırlıklı olun.

Aslan Burcu:

Sosyal çevrede yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde dikkatli davranın.

Başak Burcu:

Sağlık ve günlük rutinlerde aksaklıklar olabilir. Küçük detayları gözden kaçırmayın.

Terazi Burcu:

Aşk ve ilişkilerde iletişim krizleri gündeme gelebilir. Önemli kararları erteleyin.

Akrep Burcu:

Ev ve aile konularında geçmişten gelen meseleler tekrar açılabilir. Ani kararlar almamaya çalışın.

Yay Burcu:

Seyahat planları sırasında aksaklıklar olabilir. Yedek plan yapmakta fayda var.

Oğlak Burcu:

Maddi konularda dikkatli olun. Borç-alacak meselelerinde anlaşmazlık yaşanabilir.

Kova Burcu:

Kendi içinize dönme, sorgulama dönemi. Önemli kararları bu süreçten sonraya bırakın.

Balık Burcu:

Hayal ve gerçek arasında kalabilirsiniz. Netleşmesi gereken konuları retro sonrası değerlendirin.