Adobe imzalı VideoGigaGAN videoları HD kalite yapıyor

Yapay zeka deyince akla gelen şirketlerin başında yer alan Adobe, geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makaleyle “VideoGigaGAN” ismi verilen yeni bir üretken model geliştirdiğini duyurdu. Model, düşük kaliteli videoların yüksek kalitede olmasını sağlayabiliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre kalite yükseltme teknolojileri genel anlamda gelişmiş durumda. Özellikle görsellerde çok işe yarıyorlar ve iyi sonuçlar çıkarabiliyorlar. Ancak videolarda bunu söylemek pek mümkün değil. Videolara yapıldığında istenmeyen unsurlar ortaya çıkabiliyor. Adobe, VideoGigaGAN’ın bunu ortadan kaldıracağını söylerken sonuçlarda “yapay zeka tuhaflığını” görmeyeceğimizi ekliyor. Ayrıca günümüzdeki diğer Video Süper Çözünürlük (VSR) yöntemlerinin de üstünde olduğunu iddia ediyor.

Şirket tarafından paylaşılan örnek görüntülerde bu iddiaların doğru olabileceğini görebiliyoruz. VideoGigaGAN, kalitesiz puslu videoları alıyor ve HD görüntülere dönüştürüyor. Sonuçlarda bozulmaların veya titremelerin minimuma inmesi dikkat çekiyor.

Adobe presents VideoGigaGAN!



A new video upscaling model that can upsample a video up to 8x with rich details.



10 wild examples ?? pic.twitter.com/XHrs364wwx