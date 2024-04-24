Adobe imzalı VideoGigaGAN videoları HD kalite yapıyor

Adobe, düşük kaliteli videoları HD hale getirebilen üretken yapay zeka modeli “VideoGigaGAN”i duyurdu. Modelin oluşturduğu etkileyici örnekler de paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:25
Adobe imzalı VideoGigaGAN videoları HD kalite yapıyor
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Yapay zeka deyince akla gelen şirketlerin başında yer alan Adobe, geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makaleyle “VideoGigaGAN” ismi verilen yeni bir üretken model geliştirdiğini duyurdu. Model, düşük kaliteli videoların yüksek kalitede olmasını sağlayabiliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre kalite yükseltme teknolojileri genel anlamda gelişmiş durumda. Özellikle görsellerde çok işe yarıyorlar ve iyi sonuçlar çıkarabiliyorlar. Ancak videolarda bunu söylemek pek mümkün değil. Videolara yapıldığında istenmeyen unsurlar ortaya çıkabiliyor. Adobe, VideoGigaGAN’ın bunu ortadan kaldıracağını söylerken sonuçlarda “yapay zeka tuhaflığını” görmeyeceğimizi ekliyor. Ayrıca günümüzdeki diğer Video Süper Çözünürlük (VSR) yöntemlerinin de üstünde olduğunu iddia ediyor.

KALİTESİZ VİDEOLARI DÜZENLİYOR

Şirket tarafından paylaşılan örnek görüntülerde bu iddiaların doğru olabileceğini görebiliyoruz. VideoGigaGAN, kalitesiz puslu videoları alıyor ve HD görüntülere dönüştürüyor. Sonuçlarda bozulmaların veya titremelerin minimuma inmesi dikkat çekiyor.

 

VideoGigaGAN’in şimdilik önizleme aşamasında ve hala geliştiriliyor. Şirketin modeli geniş çapta kullanıma sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz. Gelip gelmeyeceğini görmek için beklememiz gerekecek.

Öte yandan şirket ilk kez böyle bir teknoloji göstermiyor daha önce geçen yıl, düşük çözünürlüklü GIF’leri ve videoların kalitesini iyileştiren Project Res-Up’ı tanıtmıştı.


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