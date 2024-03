Amazon en çok iade edilen Apple ürünü için uyardı

Apple bir süredir son tanıttığı iPhone 15 serisi için piyasaya sürdüğü kılıflarda kullandığı materyal tarafında eleştiriliyor. Kaliteli bulunmayan ancak 59 dolarlık yurt dışı fiyatına ek olarak Türkiye'de de 2 bin 159 TL'ye satılan kılıf, kısa kullanımda bile kolayca yıpranıyor olmasıyla eleştiriliyor ve iade ediliyor.

Apple, çevrecilik noktasında özel materyallerden ürettiği kılıf konusunda oldukça eleştiriliyor.

Amazon da bu kılıfı satıyor ancak müşterilerinin büyük bir kısmının ürünü satın alıp iaede etmesinden ve olumsuz yorum yapmasından kaynaklı olacak ki bir uyarı yayınlamaya başladı. ABD'deki Amazon kullanıcılarının karşısına söz konusu dokuma kılıfı satın alanların beğenmediğini ve bu kapsamda platformun da pek tavsiye etmediğini söyleyen uyarılar çıkmaya başladı.

iPhone 15'ler için üretilen dokuma kılıf kullanıcılar tarafından Apple'ın yakın zaman içinde en beğenilmeyen ve en kötü görülen ürünü olarak kayıtlara geçti.

Amazon'un dijital mağazasında mikro dokuma kılıf sık iade edilen ürün kategorisinde yer almaya ve listelenmeye başladı.

Kullanıcıların yaşadığı sorun ise kılıfın iç ve dışının iyi kullanılmasına rağmen fazlaca yıpranması oluyor.

