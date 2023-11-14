Android telefonların RAM miktarını artıracak hamle

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:50

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:50

Akıllı telefonlar için yapılan en büyük eleştiri artık yenilik barındırmıyor olmaları. Ancak öte yandan telefonların RAM kapasiteleri de uzun yıllardar benzer seviyelerde seyrediyor. Bunun ötesinde söylenene göre önümüzdeki yılda tanıtılacak Android telefonlar 20 GB RAM'i yapay zeka aracılığıyla görebilecek.

ANDROID TELEFONLARIN RAM KAPASİTESİ ARTACAK!

Akıllı telefonlar 2024 yılında daha fazla yapay zeka özelliğine sahip olacak. Burada da daha fazla RAM'e ihtiyaç duyulacak. Telefonların ise kapasitelerinin buna yetmesi adına RAM'lerinin daha yüksek seviyelerde olması gerekiyor.

Macquarie has issued a report on the required RAM capacity to run on-device AI on smartphones, and it's intriguing.



1) The typical current smartphone is equipped with around 8GB of RAM.

2) On-device AI devices with image generation capabilities require approximately 12GB of RAM.… pic.twitter.com/gzsuQroyPc — Revegnus (@Tech_Reve) November 13, 2023

Burada konuşulan ise bu tarz yapayp zeka araçlarının 12 GB RAM'e ihtiyaç duyması. Yani telefonlarda yapay zeka araçlarının çalışması için en az 20 GB gibi bir RAM'in yer alması gerekiyor. Günümüzde 8 GB RAM'e sahip cihazlar bulunuyor ki bu oldukça düşük kalıyor.

OnePlus bu konuda önemli bir adım atmış ve 24 GB RAM seviyesine ulaşan yeni Ace 2 Pro modelini duyurmuştu.

Şirketler yapay zekayı akıllı telefonlara entegre etmeye devam ettikçe RAM seviyelerinde yükseltmeye gitmek zorunda kalacacaklar.