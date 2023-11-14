Android telefonların RAM miktarını artıracak hamle

Android telefonların daha yüksek RAM kapasitesiyle çalışması için yapay zekanın kullanılması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:50
Android telefonların RAM miktarını artıracak hamle
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Akıllı telefonlar için yapılan en büyük eleştiri artık yenilik barındırmıyor olmaları. Ancak öte yandan telefonların RAM kapasiteleri de uzun yıllardar benzer seviyelerde seyrediyor. Bunun ötesinde söylenene göre önümüzdeki yılda tanıtılacak Android telefonlar 20 GB RAM'i yapay zeka aracılığıyla görebilecek.

ANDROID TELEFONLARIN RAM KAPASİTESİ ARTACAK!

Akıllı telefonlar 2024 yılında daha fazla yapay zeka özelliğine sahip olacak. Burada da daha fazla RAM'e ihtiyaç duyulacak. Telefonların ise kapasitelerinin buna yetmesi adına RAM'lerinin daha yüksek seviyelerde olması gerekiyor.

 

Burada konuşulan ise bu tarz yapayp zeka araçlarının 12 GB RAM'e ihtiyaç duyması. Yani telefonlarda yapay zeka araçlarının çalışması için en az 20 GB gibi bir RAM'in yer alması gerekiyor. Günümüzde 8 GB RAM'e sahip cihazlar bulunuyor ki bu oldukça düşük kalıyor.

OnePlus bu konuda önemli bir adım atmış ve 24 GB RAM seviyesine ulaşan yeni Ace 2 Pro modelini duyurmuştu.

Şirketler yapay zekayı akıllı telefonlara entegre etmeye devam ettikçe RAM seviyelerinde yükseltmeye gitmek zorunda kalacacaklar.


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