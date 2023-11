Android telefonların RAM miktarını artıracak hamle

Akıllı telefonlar için yapılan en büyük eleştiri artık yenilik barındırmıyor olmaları. Ancak öte yandan telefonların RAM kapasiteleri de uzun yıllardar benzer seviyelerde seyrediyor. Bunun ötesinde söylenene göre önümüzdeki yılda tanıtılacak Android telefonlar 20 GB RAM'i yapay zeka aracılığıyla görebilecek.

Akıllı telefonlar 2024 yılında daha fazla yapay zeka özelliğine sahip olacak. Burada da daha fazla RAM'e ihtiyaç duyulacak. Telefonların ise kapasitelerinin buna yetmesi adına RAM'lerinin daha yüksek seviyelerde olması gerekiyor.

Macquarie has issued a report on the required RAM capacity to run on-device AI on smartphones, and it's intriguing.



1) The typical current smartphone is equipped with around 8GB of RAM.

2) On-device AI devices with image generation capabilities require approximately 12GB of RAM.… pic.twitter.com/gzsuQroyPc