Apple, iki cihazı için sunduğu ücretsiz onarımı sonlandırdı

Apple iki cihazı için sunduğu ücretsiz onarım programını sonlandırdı.

Apple, AirPods Pro ve iPhone 12'lerde yaşanan ses sorunuyla ilgili bir süredir kullanıcılarına ücretsiz onarım programı sunuyordu. Bu programı resmi olarak sonlandıran Apple, sorun yaşayanlar için standart garanti hizmetini ya da ücretli onarımı öneriyor.

Apple, 2020 yılının ekim ayında artan şikayetlere karşılık olarak AirPods Pro'nun ilk nesli için servis programı sunmaya başladı. Buradaki asıl sorun cihazda cızırtıların olması, aktif gürültü engelleme özelliğinin istendiği gibi çalışmamasıydı. Kullanıcılar başvurduktan sonra eğer sorun bulunuyorsa her iki kulaklık değiştiriliyordu. 

Öte yandan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde yapılan aramalarda ses çıkmama sorunu bulunuyordu. Yine bu sorunu yaşayan kullanıcılar için ücretsiz onarım ya da değişim hakkı sunuluyordu.

Her iki onarım ve değişim programı da artık sunulmuyor. 

