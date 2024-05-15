Apple Music yeni bir liste yayınlamaya başladı: En iyi 100 albüm listesi
Apple Music en iyi 100 albüm listesini yayınlamaya başladı. Her gün en iyi 10 albümü paylaşacak olan Apple, sondan en iyi 10 albümü paylaştı.
Apple Music, seçtiği en iyi 100 albüm listesini yayınlamaya başladı. Sondan başlayan Apple, her gün yeni 10 albümü yayınlamaya devam edecek. Tüm zamanların en iyi 100 albümü seçen Apple, 10 gün içinde tüm listeyi yayınlamış olacak.
APPLE MUSIC'TE EN İYİ 100 ALBÜM
İlkini yayınlayan Apple 100-91 arasındaki en iyi albümleri paylaştı.
Apple Music'in ekibi tarafından hazırlanan listeye göre en iyi albümler şöyle oldu:
100. Body Talk, Robyn
99. Hotel California, Eagles
98. ASTROWORLD, Travis Scott
97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine
96. Pure Heroine, Lorde
95. Confessions, USHER
94. Untrue, Burial
93. A Seat at the Table, Solange
92. Flower Boy, Tyler, The Creator
91. Listen Without Prejudice Vol.1, George Michael
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