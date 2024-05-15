Apple Music yeni bir liste yayınlamaya başladı: En iyi 100 albüm listesi

Apple Music en iyi 100 albüm listesini yayınlamaya başladı. Her gün en iyi 10 albümü paylaşacak olan Apple, sondan en iyi 10 albümü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:24
Apple Music yeni bir liste yayınlamaya başladı: En iyi 100 albüm listesi
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Apple Music, seçtiği en iyi 100 albüm listesini yayınlamaya başladı. Sondan başlayan Apple, her gün yeni 10 albümü yayınlamaya devam edecek. Tüm zamanların en iyi 100 albümü seçen Apple, 10 gün içinde tüm listeyi yayınlamış olacak.

APPLE MUSIC'TE EN İYİ 100 ALBÜM

İlkini yayınlayan Apple 100-91 arasındaki en iyi albümleri paylaştı. 

Apple Music'in ekibi tarafından hazırlanan listeye göre en iyi albümler şöyle oldu:

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol.1, George Michael


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