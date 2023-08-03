Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım yolda

Yeni bir sızıntıya göre Apple, yeni akıllı saat modeli için Barbie pembesi bir model getirmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:45
Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım yolda
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Apple'ın karşımıza çıkartmaya hazırlandığı akıllı saat modeli Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım geliyor. Barbie filminin her yanı pembeye boyamasının ardından bu sızıntının ortaya çıkması ise şaşırtmıyor. Barbie çılgınlığına dahil olacağı söylenen Apple'ın beşinci renk olarak parlak bir pembeyi tercih edeceği düşünülüyor.

PEMBE DIŞINDA YENİ BİR RENK UFAKTA GÖRÜNMÜYOR

Twitter'da yaptığı sızıntılarla adından söz ettiren @ShrimpApplePro hesabı tarafından ortaya atılan iddiada pembe renk grubu Apple Watch Series 9 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bunun dışında başka bir rengin dahil olması beklenmiyor.

Söz konusu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini eylüldeki Apple etkinliğinde göreceğiz.


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