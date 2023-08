Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım yolda

Apple'ın karşımıza çıkartmaya hazırlandığı akıllı saat modeli Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım geliyor. Barbie filminin her yanı pembeye boyamasının ardından bu sızıntının ortaya çıkması ise şaşırtmıyor. Barbie çılgınlığına dahil olacağı söylenen Apple'ın beşinci renk olarak parlak bir pembeyi tercih edeceği düşünülüyor.

Twitter'da yaptığı sızıntılarla adından söz ettiren @ShrimpApplePro hesabı tarafından ortaya atılan iddiada pembe renk grubu Apple Watch Series 9 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Shrimp’s update

- Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same



Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady