Bağdat'ta geçen Assassin’s Creed Mirage’da ilk kez ezan okunacak

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:05

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:05

Daha önce de duyurulduğu gibi yeni Assassin’s Creed Mirage Bağdat'ta geçecek ve oranın esintilerini oyunseverlere sunacak. Hikaye ve parkur dinamiği ile öne çıkan seri, dokuzuncu yüzyılda geçecek. Ubisoft imzalı oyunda o dönemdeki detaylara dikkat edileceği zaten biliniyordu ancak yeni yapılan bir paylaşımla oyunda ezan sesinin de zaman zaman oyunda duyulabileceği aktarıldı.

OYUNDA TÜRKÇE KELİMELER VE EZAN SESİ OLACAK

Geçtiği dönemleri 'gerçek anlamda' aktaran Assassin's Creed serisi, özellikle geleneklere de dikkat ediyor. Örneğin serinin en sevilenlerinden olan Assassin’s Creed 2'de 15. yüzyıl Floransa'sı aktarılıyor o dönemki İtalyanca gözler önüne seriliyordu.

X üzerinden yapılan paylaşımla oyunda yer alan ezan ayrıntısı da duyurulmuş oldu.