Bağdat'ta geçen Assassin’s Creed Mirage’da ilk kez ezan okunacak
Assassin’s Creed Mirage ilerleyen aylarda çıkacak ancak oyunun Bağdat'ta geçmesi ve içindeki bazı detaylar dikkat çekmeye başladı.
Daha önce de duyurulduğu gibi yeni Assassin’s Creed Mirage Bağdat'ta geçecek ve oranın esintilerini oyunseverlere sunacak. Hikaye ve parkur dinamiği ile öne çıkan seri, dokuzuncu yüzyılda geçecek. Ubisoft imzalı oyunda o dönemdeki detaylara dikkat edileceği zaten biliniyordu ancak yeni yapılan bir paylaşımla oyunda ezan sesinin de zaman zaman oyunda duyulabileceği aktarıldı.
OYUNDA TÜRKÇE KELİMELER VE EZAN SESİ OLACAK
Geçtiği dönemleri 'gerçek anlamda' aktaran Assassin's Creed serisi, özellikle geleneklere de dikkat ediyor. Örneğin serinin en sevilenlerinden olan Assassin’s Creed 2'de 15. yüzyıl Floransa'sı aktarılıyor o dönemki İtalyanca gözler önüne seriliyordu.
X üzerinden yapılan paylaşımla oyunda yer alan ezan ayrıntısı da duyurulmuş oldu.
Ok.— Malek T. (????) | Future Class '22 ?? (@malekawt) August 18, 2023
One of my favorite parts of the new #AssassinsCreedMirage diary that dropped today is the confirmation that indeed you will be able to hear the Athan (????), the Muslim call to prayer, within the game world!
A lot of care was put into this game. Less than two months left! pic.twitter.com/uUipE451TW
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