Baldur’s Gate 3'e devam oyunu veya DLC bekleyenleri üzecek haber

Baldur’s Gate 3'ün geliştirici stüdyosu Larian Studios tarafından yapılan açıklamaya göre yılın oyununun devamı ya da DLC'si gelmeyecek. Oyunseverler Baldur's Gate 3 için yeni bir oyun gelip gelmeyeceğini merak ederken, Larian Studios'un kurucusu Swen Vincke, Baldur's Gate 4'ün gelmeyeceğini duyurdu.

Oyun stüdyosunun başka oyunlar geliştireceği ve BG 3 ile bağlantılı olacak yeni bir DLC'nin de geliştirilmeyeceği aktarıldı.

Swen Vincke'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Counter expectations but I’ve never been more sure about a strategy shift. This is the right thing for Larian. https://t.co/uoEfoblqQi