Baldur’s Gate 3'e devam oyunu veya DLC bekleyenleri üzecek haber

Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:35

Güncelleme: 23.03.2024 - 16:35

Baldur’s Gate 3'ün geliştirici stüdyosu Larian Studios tarafından yapılan açıklamaya göre yılın oyununun devamı ya da DLC'si gelmeyecek. Oyunseverler Baldur's Gate 3 için yeni bir oyun gelip gelmeyeceğini merak ederken, Larian Studios'un kurucusu Swen Vincke, Baldur's Gate 4'ün gelmeyeceğini duyurdu.

YENİ BİR BALDUR'S GATE OYUNU GELMEYECEK

Oyun stüdyosunun başka oyunlar geliştireceği ve BG 3 ile bağlantılı olacak yeni bir DLC'nin de geliştirilmeyeceği aktarıldı.

Swen Vincke'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Herkesin bizden beklediği yeni genişleme paketleri (DLC) yapmayacağız. Yine herkesin beklediği Baldur’s Gate 4’ü yapmayacağız. Dungeons and Dragons’dan uzaklaşıp yolumuza devam edeceğiz.”