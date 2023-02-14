BBL Esports – DRX maçı ne zaman?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:32

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:32

Riot Games’in partner takımlarının ilk turnuvası 13 Şubat’ta başladı. Valorant Champions Tour: LOCK/IN isimli turnuva Brezilya’nın Sao Paoulo kentinde düzenleniyor. Turnuvanın içinde iki adet Türk takımı da yer alıyor. BBL Esports ve Futbolist Türkiye’yi temsilen EMEA bölgesinden turnuvaya dahil oldu.

BBL ESPORTS – DRX MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcilerimizden BBL Esports 14 Şubat tarihinde DRX ile karşılaşacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maç 22.00’da başlayacak. BBL Esports’un maçının öncesinde saat 20.00’da FunPlus Phoenix ve Karmine Corp maçı oynanacak.

MAÇLAR NEREDEN YAYINLANACAK?