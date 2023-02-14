BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
Riot Games’in düzenlediği Valorant Champions Tour: LOCK/IN turnuvası 13 Şubat tarihinde başladı. Turnuvanın ilk gününde KOI ve NRG Esports ile DetonatioN FocusMe ve Giants Gaming karşı karşıya geldi. Türkiye’yi temsil eden takımlardan biri olan BBL Esports’un ise karşılaşması bugün olacak.
Riot Games’in partner takımlarının ilk turnuvası 13 Şubat’ta başladı. Valorant Champions Tour: LOCK/IN isimli turnuva Brezilya’nın Sao Paoulo kentinde düzenleniyor. Turnuvanın içinde iki adet Türk takımı da yer alıyor. BBL Esports ve Futbolist Türkiye’yi temsilen EMEA bölgesinden turnuvaya dahil oldu.
BBL ESPORTS – DRX MAÇI SAAT KAÇTA?
Temsilcilerimizden BBL Esports 14 Şubat tarihinde DRX ile karşılaşacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maç 22.00’da başlayacak. BBL Esports’un maçının öncesinde saat 20.00’da FunPlus Phoenix ve Karmine Corp maçı oynanacak.
MAÇLAR NEREDEN YAYINLANACAK?
Turnuva genelinde oynanacak olan maçlar YouTube ve Twitch üzeriden yayınlanacak. YouTube’da “VALORANT Champions Tour” kanalından yayınlanacak olan maçlar Twitch’te ise “VALORANT” kanalından yayınlanıyor. Ancak buradaki yayınlar İngilizce olacak. Türkçe izlemek isterseniz “valorantleague_tr” kanalından izleyebilirsiniz.
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