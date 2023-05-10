Bir ülke isimsiz sosyal medya hesaplarını engelleyecek

Yayınlanma: 10.05.2023 - 03:43

Güncelleme: 10.05.2023 - 05:30

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Milletvekilleri tarafından kabul edilmesi gereken ve 2023'ün sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülen Telekomünikasyon Yasası Değişikliğinin bir parçası. Düzenleme, isimsiz sosyal medya hesapları kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yerli ve yabancı sosyal medya platformlarında doğrulanmamış hesapların yeni düzenlemeye uyum sağlaması gerekecek.

Bu yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağı bilinmiyor.

Devlet medya kanallarının aktardığına göre hükümet yetkilileri, sosyal medya platformlarındaki isimsiz hesapları izleyecek ve gerekirse engelleyecek.

Bu, Vietnam'da son dönemde sosyal medya kullanıcılarına uygulanan bir dizi kısıtlamanın sonuncusu.

Geçen yıl sosyal medya platformlarına sahte olduğu belirlenen hesapları 48 saat yerine 24 saat içinde kapatma zorunluluğu getirilmişti.

Google ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini yerel olarak saklamasını gerektiren birtakım yasalar da 2022'de yürürlüğe girdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre hükümete "şirketlere baskı yapma konusunda daha fazla imkan veriliyor, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve mahremiyet haklarının ihlal edilmesine yol açılıyor."

Devlete ait Voice of Vietnam platformuna konuşan Enformasyon Bakan Yardımcısı Nguyen Thanh Lam, halihazırda yetkililerin yasaları çiğneyen sosyal medya hesap sahiplerini tespit edebildiklerini, ancak sınır ötesi uygulamalar kullandıkları için ulaşılamaz halde olduklarını söyledi.

Uzmanlar, dezenformasyon ve artan nefret söyleminin Güneydoğu Asya'daki hükümetler için meşru bir kaygı olduğunu, ancak Vietnam hükümeti de dahil olmak üzere hükümetlerin dijital alan üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için muğlak tanımlar kullandığını söylüyor.

Güneydoğu Asya'daki sosyo-politik, güvenlik ve ekonomik eğilimler ve gelişmeleri araştıran ISEAS-Yusof İshak Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, "Sahte haberlerin bu şekilde silah haline getirilmesi, rejimin enformasyon üzerindeki denetimini sıkılaştırıyor."

2023 Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde Vietnam, Kuzey Kore ve Çin'in hemen üzerinde, 180 ülke arasında 178'inci sırada yer aldı.