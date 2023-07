Bir zam da Sony oyunlarına geldi! Hangi oyunlar ne kadar oldu?

Yayınlanma: 30.07.2023 - 00:24

Güncelleme: 30.07.2023 - 00:24

Steam bir zam bir indirim haberleriyle gündeme gelirken, Sony imzalı oyunlara yüzde 173'e varan zamlar yapıldı. Platformda, PlayStation oyunlarını PC için de sunan Sony, güncellenen Steam kuruyla beraber zamları da getirdi.



Predator: Hunting Grounds 249 TL'lik bir oyunken artık 549 TL'lik bir oyun haline geldi.



Bir diğer yandan 329 TL olan God of War, yüzde 173 zam ile 899 TL'ye çıkarken, Days Gone ve Horizon: Zero Dawn- Complete Edition 899 TL'ye çıktılar. Bu oyunların üçü de yüzde 173 zamlandı.



499 TL'den üç oyun listede yer alıyordu ancak Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Marvel's Spider-Man Remastered sırasıyla 899 TL ve 1.099 TL'ye kadar çıktılar. Uncharted: Legacy of Thieves Collection ise 499 TL'den 899 TL'ye çıktı.

Returnal, Sackboy: A Big Adventure ve Ratchet & Clank sırasıyla 599 TL'yken yeni zamla beraber hepsi 1.099 TL'ye kadar çıktı.