Bitmek bilmiyor: iOS 17 hatası bi sefer de iPhone'ları donduruyor

Apple, iOS 17 ile ilgili bildirilen sorunları çözmekle uğraşıyor. Yeni ortaya çıkan sorun; kullanıcılar ana ekrandayken, sağdan sola kaydırdıklarında uygulama arşivinde yaşanıyor. Bu ekrandayken bazı kombinasyonlar yapılarak ekranın tamamen donmasına neden oluyor. Burada aramanın yanı sıra ve bazı kombinasyonlar yapıldığında iPhone'un ekranının donduğunu gösteren kullanıcılar, problemi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar.

iPhone 15 başta olmak üzere, iPhone 14 ve iPhone 13 kullanıcıları da bu sorunu yaşadıklarını bildirdi.

Söz konusu donma yaşandığında telefonu yeniden başlatmak gerekiyor.

Here's a video. iPhone 13 mini, iOS 17.1.1.



I've seen other people on X replicate this bug on iPhone 14 & iPhone 15 too. pic.twitter.com/TyyZngUECK