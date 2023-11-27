Bitmek bilmiyor: iOS 17 hatası bi sefer de iPhone'ları donduruyor
iOS 17 ile ilgili yeni hata bildirilmeye başlandı. iOS 17.1.1'de iPhone'larda ortaya çıkan hatada, uygulama arama bölümünde arama yapıldığında ekran donuyor.
Apple, iOS 17 ile ilgili bildirilen sorunları çözmekle uğraşıyor. Yeni ortaya çıkan sorun; kullanıcılar ana ekrandayken, sağdan sola kaydırdıklarında uygulama arşivinde yaşanıyor. Bu ekrandayken bazı kombinasyonlar yapılarak ekranın tamamen donmasına neden oluyor. Burada aramanın yanı sıra ve bazı kombinasyonlar yapıldığında iPhone'un ekranının donduğunu gösteren kullanıcılar, problemi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar.
BU SEFER DE iPHONE EKRANLARI DONUYOR
iPhone 15 başta olmak üzere, iPhone 14 ve iPhone 13 kullanıcıları da bu sorunu yaşadıklarını bildirdi.
Söz konusu donma yaşandığında telefonu yeniden başlatmak gerekiyor.
Here's a video. iPhone 13 mini, iOS 17.1.1.— bibasik7 (@bibasik7) November 16, 2023
I've seen other people on X replicate this bug on iPhone 14 & iPhone 15 too. pic.twitter.com/TyyZngUECK
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