Bitmek bilmiyor: iOS 17 hatası bi sefer de iPhone'ları donduruyor

iOS 17 ile ilgili yeni hata bildirilmeye başlandı. iOS 17.1.1'de iPhone'larda ortaya çıkan hatada, uygulama arama bölümünde arama yapıldığında ekran donuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:26
Bitmek bilmiyor: iOS 17 hatası bi sefer de iPhone'ları donduruyor
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Apple, iOS 17 ile ilgili bildirilen sorunları çözmekle uğraşıyor. Yeni ortaya çıkan sorun; kullanıcılar ana ekrandayken, sağdan sola kaydırdıklarında uygulama arşivinde yaşanıyor. Bu ekrandayken bazı kombinasyonlar yapılarak ekranın tamamen donmasına neden oluyor. Burada aramanın yanı sıra ve bazı kombinasyonlar yapıldığında iPhone'un ekranının donduğunu gösteren kullanıcılar, problemi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar.

BU SEFER DE iPHONE EKRANLARI DONUYOR

iPhone 15 başta olmak üzere, iPhone 14 ve iPhone 13 kullanıcıları da bu sorunu yaşadıklarını bildirdi.

Söz konusu donma yaşandığında telefonu yeniden başlatmak gerekiyor.

 


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