Bütçe dostu olacağı söylenen OnePlus Nord 3 sızdırıldı

Akıllı telefon tarafında önemli adımlar atan OnePlus'ın Nord 3 modelinin özellikleri sızdırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:30
Bütçe dostu olacağı söylenen OnePlus Nord 3 sızdırıldı
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Bütçe dostu modelleriyle ülkemizde de aktif bir şekilde kullanılan OnePlus telefonları arasına yakında Nord 3 modeli de eklenecek. Bütçe dostu olması beklenen Nord 3 modelinin tanıtılmadan önce teknik özellikleri sızdırıldı. 

ONEPLUS NORD 3 MODELİNİN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Telefonun 120Hz AMOLED ekranına 6.5 inç boyutlarında bir ekran eşlik edecek. 5.000mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğinden güç alması beklenen cihaz işlemci tarafında da MediaTek Dimensity 8200 ya da Dimensity 8100 ile karşımıza çıkması bekleniyor. 

 

Kamera tarafında ise ön kamera 32 Megapiksel olacakken, arkadaki temel kamera 50 Megapiksel olacak. Ona 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik edecek. 


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