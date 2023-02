Bütçe dostu olacağı söylenen OnePlus Nord 3 sızdırıldı

Bütçe dostu modelleriyle ülkemizde de aktif bir şekilde kullanılan OnePlus telefonları arasına yakında Nord 3 modeli de eklenecek. Bütçe dostu olması beklenen Nord 3 modelinin tanıtılmadan önce teknik özellikleri sızdırıldı.

Telefonun 120Hz AMOLED ekranına 6.5 inç boyutlarında bir ekran eşlik edecek. 5.000mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğinden güç alması beklenen cihaz işlemci tarafında da MediaTek Dimensity 8200 ya da Dimensity 8100 ile karşımıza çıkması bekleniyor.

OnePlus Nord 3 Specifications (rumoured) :



• 6.5" FHD+ 120Hz Amoled

• 50MP OIS + 8MP + Useless

• 32MP selfie

• 100W charging

• 4500mAh or 5000 mAh battery

• Mediatek Dimensity 8100 Max or Dimensity 8200



There is a leak saying it'll have 1.5K display, that is not correct