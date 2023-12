ChatGPT destekli insansı robot korkunç görünüyor

ChatGPT'nin OpenAI tarafından piyasaya sürülmesinden bu yana geçen bir yıl içinde teknoloji inanılmaz bir şekilde büyüdü ve çok çeşitli entegrasyonlar yaşadı. Teknolojinin video, ses ve görüntü ürettiğini defalarca kez gördük. Ancak şimdi insansı bir robota hayat veriyor. Karşınızda ChatGPT’ye güç veren GPT-4 adlı Büyük Dil Modelini (LLM) kullanarak spontane hareket üretebilen insansı robot: Alter3.

Donanımhaber'in aktardığı ayrıntılara göre Tokyo Üniversitesinden bir ekip tarafından geliştirilen Alter3, veritabanında önceden programlanmış girdilere ihtiyaç duymadan, özçekim duruşundan hayalet taklidine kadar çeşitli pozları dinamik olarak taklit etmek için OpenAI'ın en gelişmiş modeli olan GPT-4’ü kullanıyor. Ekibe göre, Alter3'ün yüz ifadeleri ve jestler aracılığıyla konuşma içeriğine yanıt vermesi, insansı robot teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve diğer “androidlere” minimum değişiklikle kolayca uyarlanabiliyor.

Geçmişte hareket gibi düşük seviyeli robot kontrolleri, donanıma bağlı olduğu ve eğitim verilerinde yer almadığı için büyük dil modellerinin kapsamı dışında kalıyordu. Japon ekip bunun üstesinden gelmek için insan hareketinin ifadesini androidin anlayabileceği bir koda çevirmenin bir yolunu buldu.

From Text to Motion: Grounding GPT-4 in a Humanoid Robot "Alter3"



paper page: https://t.co/QKIKfWKyPZ



report the development of Alter3, a humanoid robot capable of generating spontaneous motion using a Large Language Model (LLM), specifically GPT-4. This achievement was… pic.twitter.com/WEViidVM1L