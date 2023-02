ChatGPT ile yazılan kitaplara talep artıyor

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:24

Yapay zekalar günden güne hayatımıza daha fazla giriyor. Birçok alanda kullanılan yapay zekalar şimdi ise kitap yazmakta kullanılıyor. Reuters'ın haberine göre New York'ta bir satıcı olan Brett Schickler, Open AI'ın metin tabanlı yapay zekası ChatGPT'yi kullanarak bir çocuk kitabı yazdı.

"The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing" isimli 30 sayfalık kitap Schickler'e şimdiden 100 dolar kazandırmış. Yazar Schickler ayrıca bu durumun kendisine bir ilham kaynağı olduğunu da belirtiyor.

AMAZON'DA 200'DEN FAZLA YAPAY ZEKA KİTABI BULUNUYOR

Amazon'un Kindle Store bölümünde ChatGPT ile yazılmış 200'den fazla yapay zeka kitabı bulunuyor. Yapay zeka kitaplarının her geçen gün artmasından dolayı Amazon, "Tamamen Chat GPT tarafından yazılmış" isimli bir alt tür oluşturdu.