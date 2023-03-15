Büyük ses getiren ChatGPT'ye rakip, Claude çıkış yaptı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:31

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:31

Yapay zeka ve doğal dil işleme süreçlerini birleştiren ChatGPT, kısa süre içinde büyük ses getirmeyi başardı. Farklı teknoloji şirketlerinin bünyesine entegre etme kararı aldığı ve burada karşımıza çıkan en büyük isimlerden olan Microsoft'a ek olarak farklı alternatifler de geliştiriliyor.

YAPAY ZEKA TEMELLİ YENİ SİSTEM

ChatGPT'nin arkasında olan OpenAI ekibinden ayrılıp kendi şirketlerini kuran bir grup eski çalışan Anthropic ile çalışmalarını sürdürüyorken Claude'ı duyurdular. Yapay zeka temelli ve tıpkı ChatGPT gibi sohbet botu olan yapı, direkt şirket tarafından 'sohbet etmesi daha kolay' olarak gösteriliyor ve ChatGPT'ye kıyasla zararlı sonuçlar üretme potansiyelinin daha düşük olduğu aktarılıyor.

After working for the past few moths with key partners like @NotionHQ, @Quora, and @DuckDuckGo, we’ve been able to carefully test out our systems in the wild. We are now opening up access to Claude, our AI assistant, to power businesses at scale. pic.twitter.com/m0QFE74LJD — Anthropic (@AnthropicAI) March 14, 2023

Farklı iş birlikleri kurduklarını duyurdukları bir tweet ile Claude'ın nasıl çalıştığını gösteren Anthropic ekibi, işletmeleri de desteklemek için özel bir erişim sunuyor.

Tek tek açıklanan sistem temelde ChatGPT'nin yapabildiği, makale yazmak, sorulan sorulara doğal cevaplar vermek ve temelde sorunlara çözümler bulmayı kapsıyor. Claude herhangi bir internet erişimine sahip değil ve farklı bir versiyonu da var.

Sistemi merak edenler bu bağlantıya tıklayabilir ve inceleyebilirler.