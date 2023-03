Büyük ses getiren ChatGPT'ye rakip, Claude çıkış yaptı

Yapay zeka ve doğal dil işleme süreçlerini birleştiren ChatGPT, kısa süre içinde büyük ses getirmeyi başardı. Farklı teknoloji şirketlerinin bünyesine entegre etme kararı aldığı ve burada karşımıza çıkan en büyük isimlerden olan Microsoft'a ek olarak farklı alternatifler de geliştiriliyor.

ChatGPT'nin arkasında olan OpenAI ekibinden ayrılıp kendi şirketlerini kuran bir grup eski çalışan Anthropic ile çalışmalarını sürdürüyorken Claude'ı duyurdular. Yapay zeka temelli ve tıpkı ChatGPT gibi sohbet botu olan yapı, direkt şirket tarafından 'sohbet etmesi daha kolay' olarak gösteriliyor ve ChatGPT'ye kıyasla zararlı sonuçlar üretme potansiyelinin daha düşük olduğu aktarılıyor.

After working for the past few moths with key partners like @NotionHQ, @Quora, and @DuckDuckGo, we’ve been able to carefully test out our systems in the wild. We are now opening up access to Claude, our AI assistant, to power businesses at scale. pic.twitter.com/m0QFE74LJD