ChatGPT sonrası yeni fenomen Sora olabilir

OpenAI'nin geçen yıldan beri yükselişte olan ChatGPT'sine ek olarak metinden video hazırlayan Sora'sı tanıtılmıştı. Sora'nın ürettiği videolar paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:23
ChatGPT sonrası yeni fenomen Sora olabilir
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OpenAI'nin son bombası olan Sora, metin girdilerinden video hazırlayabilen yapay zeka destekli bir araç. Tanıtılmasının ardından küçük bir grubun kullanımına açılan Sora, kısa süre içinde üretilen videolar ile dikkat çekmeyi başardı. İlk tanıtım videolarında bile neredeyse kusurusuz kısa videolar üretebilen Sora, gelinen son aşamada çok daha başarılı sonuçlar sunuyor.

VİDEO OLUŞTURMA ARACI SORA'NIN YENİ ÜRÜNLERİ

Sora kısaca yazılan metinlerden 60 saniyelik videolar oluşturmayı sağlıyor. Bu konuyla ilgili pek çok araç bulunsa da Sora, hataları en aza indirgeyerek videolar oluşturuyor. En son deepfake  ve montaj videoların kötü niyetli kişilerce kullanılması Sora'nın herkese sunulmasının önüne geçti. 

Herkese açılacak ancak bazı kısıtlamaları olacağı Sora'nın çok sayıda karakter oluşturabilmesinin yanı sıra insan, canlı ve objelerden oluşan sahneler oluşturabildiği de aktarılıyor.

Sora'yı test eden sanatçıların ilk izlenimleri de paylaşıldı. Buna göre yaratıcılığın sınırlarını aşmayı sağlayan araç, yönetmen Paul Trillo'nun yaptığı paylaşıma göre 'imkansız fikirleri gerçeğe dönüştürebiliyor':

 

OpenAI Sora'yı Hollywood dünyasına getirmek istiyor. Bloomberg'ün aktardığına göre OpenAI yönetimi Sora'yı yetkili makamlara ortaklıklar kurmak için tanıtacak. 

Sora ile oluşturulmuş bir başka video ise şu şekilde:

Bir başka video ise şu şekilde oldu:

 
 
 
 
 
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Don Allen Stevenson III (@donalleniii)'in paylaştığı bir gönderi


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