ChatGPT sonrası yeni fenomen Sora olabilir

OpenAI'nin son bombası olan Sora, metin girdilerinden video hazırlayabilen yapay zeka destekli bir araç. Tanıtılmasının ardından küçük bir grubun kullanımına açılan Sora, kısa süre içinde üretilen videolar ile dikkat çekmeyi başardı. İlk tanıtım videolarında bile neredeyse kusurusuz kısa videolar üretebilen Sora, gelinen son aşamada çok daha başarılı sonuçlar sunuyor.

Sora kısaca yazılan metinlerden 60 saniyelik videolar oluşturmayı sağlıyor. Bu konuyla ilgili pek çok araç bulunsa da Sora, hataları en aza indirgeyerek videolar oluşturuyor. En son deepfake ve montaj videoların kötü niyetli kişilerce kullanılması Sora'nın herkese sunulmasının önüne geçti.

Herkese açılacak ancak bazı kısıtlamaları olacağı Sora'nın çok sayıda karakter oluşturabilmesinin yanı sıra insan, canlı ve objelerden oluşan sahneler oluşturabildiği de aktarılıyor.

Sora'yı test eden sanatçıların ilk izlenimleri de paylaşıldı. Buna göre yaratıcılığın sınırlarını aşmayı sağlayan araç, yönetmen Paul Trillo'nun yaptığı paylaşıma göre 'imkansız fikirleri gerçeğe dönüştürebiliyor':

Made with Sora. The Golden Record - from raw earth material to a time capsule of human life on Earth. Using 11 different generations cut together from Sora, I was able to explore what the odyssey of this record might look like. @OpenAI pic.twitter.com/c6Vi94tjrw