Çinli astronotlar ve gençler, yeni yıla uzay-Dünya görüşmesiyle başladı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:45

Üç kişilik ekip, Beijing, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki üç mekanda yaklaşık 500 genç öğrenciyle canlı olarak uzay-Dünya görüşmesi yapıp uzay hayallerini ve hedeflerini paylaştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, Makao Özel İdari Bölgesi hükümeti, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Çin İnsanlı Uzay Ajansı ve Çin Medya Grubu tarafından ortak düzenlenen etkinlik canlı olarak yayınlandı.

Astronotlar Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu, Shenzhou-13 uzay gemisiyle uzaya gitmişler ve 16 Ekim'de uzay istasyonuna girerek uzay istasyonu inşası için ülkenin en uzun mürettebatlı görevine başlamışlardı.