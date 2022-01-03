Çinli astronotlar ve gençler, yeni yıla uzay-Dünya görüşmesiyle başladı

Tiangong uzay istasyonunda bulunan üç Çinli astronot, 2022'nin ilk günü Cumartesi öğleden sonra Beijing, Hong Kong ve Makao'daki gençlerle görüntülü olarak bir sohbet gerçekleştirdi.

Xinhua
03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:45
Çinli astronotlar ve gençler, yeni yıla uzay-Dünya görüşmesiyle başladı
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Üç kişilik ekip, Beijing, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki üç mekanda yaklaşık 500 genç öğrenciyle canlı olarak uzay-Dünya görüşmesi yapıp uzay hayallerini ve hedeflerini paylaştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, Makao Özel İdari Bölgesi hükümeti, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Çin İnsanlı Uzay Ajansı ve Çin Medya Grubu tarafından ortak düzenlenen etkinlik canlı olarak yayınlandı.

Astronotlar Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu, Shenzhou-13 uzay gemisiyle uzaya gitmişler ve 16 Ekim'de uzay istasyonuna girerek uzay istasyonu inşası için ülkenin en uzun mürettebatlı görevine başlamışlardı.


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