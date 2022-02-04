Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak özelliği bulundu

04 Şubat 2022 Cuma, 16:00

İsrail’in önde gelen kurumlarından Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları koronavirüsün seyri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Uzmanlar, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada D vitamini eksikliği olan bireylerin hastalığı ağır geçirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi. PLOS ONE isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında 1100’den fazla katılımcının verilerinin izlendiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, D vitamini eksikliği olan bireylerin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirme oranlarının ise yüzde 25.6 olduğu kayıtlara geçti.

D vitamini oranı ortalama seviyede olanlarda ise ölüm oranının yüzde 2.3 olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Amiel Dror, “Bu sonuçlar, D vitamininin normal seviyelerde olmasının virüse karşı etkili sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor” dedi.